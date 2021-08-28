Зеленский назвал критическим уровень угрозы для Украины с севера

Зеленский назвал критическим уровень угрозы для Украины с севера

27.08.2021 15:13

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отмечает высокий уровень военной угрозы вокруг Украины и называет критическим уровень угрозы от границы с Беларусью.

Об этом он заявил во время совместного с президентами Молдовы, Польши и Румынии в Кишиневе заявления для СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня комплексное развитие невозможно без достаточного уровня безопасности и стабильности в нашем регионе. Высокой остается военная угроза вокруг Украины. Критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий", – отметил Зеленский.

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Также Президент отметил, что другие постоянные источники угрозы в регионе – российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, Абхазии и тому подобное.

Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ