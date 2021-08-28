Зеленский назвал критическим уровень угрозы для Украины с севера
Зеленский назвал критическим уровень угрозы для Украины с севера
27.08.2021 15:13
Укринформ
Президент Владимир Зеленский отмечает высокий уровень военной угрозы вокруг Украины и называет критическим уровень угрозы от границы с Беларусью.
Об этом он заявил во время совместного с президентами Молдовы, Польши и Румынии в Кишиневе заявления для СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня комплексное развитие невозможно без достаточного уровня безопасности и стабильности в нашем регионе. Высокой остается военная угроза вокруг Украины. Критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий", – отметил Зеленский.
Читайте также: Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы – Зеленский
Также Президент отметил, что другие постоянные источники угрозы в регионе – российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, Абхазии и тому подобное.
Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.
Фото: Офис Президента
По материалам: Укринформ