Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы – Зеленский

Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы – Зеленский

27.08.2021 13:30

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил Молдову с 30-летием независимости и заверил, что Украина всегда будет поддерживать ее территориальную целостность в международно признанных границах.

Об этом глава государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

"Поздравляю госпожу Майю Санду с 30-летием независимости Республики Молдова. Независимость наших стран – это результат усилий многих поколений. Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Желаю дружественному народу Молдовы мира, согласия и процветания", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поздравил Республику Молдова по случаю 30-летия независимости и пожелал гражданам страны процветания и благополучия.

«С разницей в три дня Украина и Молдова отмечают 30-летие своей независимости. Рад сегодня лично присутствовать на праздновании в Кишиневе и поздравлять молдавский народ с юбилейной датой. Желаю нашим друзьям и соседям процветания и благополучия», – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 27 августа находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

Во время визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с Президентом Молдовы Майей Санду и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ