Украина предлагает Румынии и Молдове усилить взаимодействие в Черном море – Зеленский

27.08.2021 15:56

Укринформ

Украина инициировала усиление взаимодействия военно-морских сил Причерноморских государств и предлагает Румынии и Молдове присоединиться к этой инициативе.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с президентами Молдовы, Польши и Румынии в Кишиневе заявления для СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и в целом торговля в регионе. Мы должны совместно решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил Причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю – также присоединиться к этой инициативе", – сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина до 2035-го года должна построить большой флот, а первые результаты работы в этом направлении граждане увидят уже 24 августа 2021 года.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ