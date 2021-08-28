В Офисе генпрокурора рассказали, когда Путина можно будет привлечь к ответственности

В Офисе генпрокурора рассказали, когда Путина можно будет привлечь к ответственности

27.08.2021 15:36

Укринформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин может быть привлечен к ответственности за развязание войны против Украины после того, как утратит свои полномочия.

Об этом сообщил на пресс-конференции по расследованию Иловайской трагедии начальник Департамента надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Рудь, передает корреспондент Укринформа.

"В соответствии с международным правом, есть определенный иммунитет первых лиц государства. К ним относятся президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Украина является цивилизованной страной и уважает международное право. В то же время мы не сидим сложа руки, мы собираем доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, которые развязали и ведут войну против Украины. Если у нас появится возможность для сообщения о подозрении любому лицу, мы это сделаем", – сказал Рудь.

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По его словам, украинские работники правоохранительных органов работают над тем, чтобы все лица в руководстве РФ рано или поздно были привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом за развязание и ведение агрессивной войны против Украины.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2020 года ОГП направил в Международный уголовный суд информационное сообщение по фактам вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.

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29 августа 2014 года во время обеспечения в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения украинских военнослужащих, которые сложили оружие, по ним, а также по автомобилю с символом Красного Креста, были совершены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 – получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен, 24 – пропали без вести.

По материалам: Укринформ