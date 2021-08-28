В Белом доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе

В Белом доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе

27.08.2021 23:57

Укринформ

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что на следующей неделе Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Псаки заявила журналистам в пятницу.

"На следующей неделе Президент Байден встретится с Президентом Украины Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с российской агрессией на Донбассе и в Крыму, будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий Президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях", — сказала она.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Байдена. Визит начнется 30 августа. Повестка дня будет включать ряд мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Встреча двух президентов состоится 31 августа.

По материалам: Укринформ