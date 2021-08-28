Станет ли визит Зеленского к Байдену историей успеха на двоих

27.08.2021 16:16

Укринформ

Президенты встретятся 31 августа – в день завершения операции по выходу США из Афганистана

Визит президента Владимира Зеленского в США будет проходить в непростое для администрации Джо Байдена время. Встречи в Вашингтоне запланированы на 31 августа – 1 сентября.

31-го президенты встретятся с глазу на глаз, также ожидаются межведомственные переговоры членов делегации в оборонной, энергетической, торгово-экономической сферах.

Кроме того, Зеленский встретится с отдельными законодателями, хотя в то время обе палаты Конгресса будут на каникулах.

2-3 сентября запланировано посещение штата Калифорния, где президент выступит в Стэнфордском университете на тему двусторонних отношений Украины и США. Также сообщалось о посещении Кремниевой долины, компании Илона Маска "Тесла".



Фото: Master Sgt. Donald Allen

АФГАНСКИЙ ФОН

31 августа внимание всего мира будет приковано к Афганистану, поскольку именно в этот день ожидается завершение операции по выводу американских войск, которая, по мнению экспертов, проходит практически по худшему сценарию из всех возможных.

Весь беспорядок с терактами и ажиотажем вокруг аэропорта Кабула обусловлен тем, что выходу войск из Афганистана не предшествовала эвакуация граждан Америки и афганцев, которые сотрудничали с США.

Сотни тысяч единиц американского оружия из-за развала афганской армии, которую поддерживали США, оказались в руках Талибана. Это, в частности, самолеты, боевые вертолеты Black Hawks, бронетехника, огромное количество огнестрельного оружия. И США не смогли ликвидировать это оружие.

Много говорят о пренебрежении Вашингтоном информации, которая поступала по разведывательным и дипломатическим каналам о приближающейся катастрофе.

…Все это повлекло за собой сложную внутриполитическую ситуацию, которую часто называют «афганским кризисом», поскольку республиканцы уже требуют убрать из Белого дома советников, которые советуют невесть что, и даже угрожают импичментом.

Варианты развития событий могут быть разные, но похоже, что в любом случае афганский фактор станет неотъемлемой частью истории правления нынешней администрации, который будут вспоминать ей еще долго.

Очевидно, что для Украины и президента Зеленского визит в США – очень важное событие, призванное усилить позиции Украины как в мире, так и позиции самого Зеленского внутри страны. А еще – перевернуть малоприятную страницу в истории отношений, когда Украину сделали фактором политических разборок между республиканцами и демократами.

Украинская сторона довольно сдержанно комментирует предстоящий визит. Вероятно, потому, что такое важное для нас событие может быть затенено в информационном пространстве сообщениями и комментариями о событиях в Афганистане. А нарастание внутриполитического кризиса в США может повлиять на общий настрой принимающей стороны, ведь драйва такие события никогда не добавляют.

Однако, с другой стороны, американской администрации нужны и какие-то проблески света в «темном царстве» неудач и просчетов.

Так почему бы Украине не стать таким "проблеском"?

Разве на афганском фоне не очевидной выглядит эффективность оказания военной помощи нашей стране, которая в сотни раз меньше той, которая шла в Афганистан?

Как написал в газете «Вашингтон пост» Майкл Макфол, экс-посол США в России, директор Института международных исследований Фримана Спогли в Стэнфордском университете, где во время визита и состоится выступление президента Зеленского, поддержка Украины становится особенно важной после возвращения к власти талибов в Афганистане и в связи с намерениями Байдена провести в этом и следующем году саммиты по вопросам демократии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что визит президента Украины в Вашингтон станет «историей успеха» благодаря системной работе украинской и американской сторон по его подготовке.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Как рассказал министр, стороны будут обсуждать три блока вопросов: политический, экономический и безопасностный.

Политический блок предусматривает рассмотрение вопросов, касающихся стратегического партнерства.

"У нас с Соединенными Штатами с 2008 года стратегическое партнерство, – сказал Дмитрий Кулеба. – Безусловно, за это время все изменилось, и это стратегическое партнерство необходимо вывести на новый уровень".

Очевидно, речь идет об оживлении работы украинско-американской Комиссии стратегического партнерства, которая не собиралась уже в течение трех лет, и активизации на ее базе всех двусторонних контактов.

Кроме того, по мнению Макфола, Байден и Зеленский могли бы развить достигнутый прогресс, объявив о создании новой двусторонней комиссии по углублению демократических и рыночных реформ, которые бы опирались на гражданское общество и частный сектор в обеих странах. Эта инициатива расширит участие США в программе демократических и рыночных реформ, считает он.

Наиболее важным в поездке Зеленского, считает бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, будет "стремление зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры, находятся по одну сторону стола, рассматривают проблемы и решают их вместе".

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБОРОНЕ И ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ

Второй блок, безопасностный, охватывает широкий круг вопросов, который касается военной помощи Украине, членства в НАТО, а также угроз, связанных с завершением строительства «Северного потока-2».

«Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный», – отметил Кулеба.

Ранее министр обороны Андрей Таран заявлял, что в Вашингтоне ожидается подписание двусторонних документов в оборонной сфере.

Вскоре истекает срок действия Концепции развития партнерства между Минобороны Украины и Пентагоном, подписанной в сентябре 2016-го и рассчитанной на пять лет, на основе которой до сих пор строилось сотрудничество. Поэтому можно ожидать подобный базовый документ на следующий период.

«С 2014 года украинцы ведут прямую борьбу против Путина и его доверенных лиц, – напоминает Макфол. – Байден должен отметить Украину как самого важного партнера по безопасности в Европе и объявить о новой большой военной помощи… Этот пакет должен быть сосредоточен на оборонном оружии, включать большее количество противотанковых ракетных комплексов, а также модернизированные радары для повышения их эффективности». В конце концов, он не единственный американский эксперт, который считает, что военная помощь от США может быть и больше. Впрочем, это в большой степени вопрос к украинской стороне на переговорах, в частности относительно доказывания подлинной целесообразности и эффективности ее использования. Кроме того, хоть об этом и рано говорить, определенное «окно возможностей» относительно размеров военной помощи партнерам США, в том числе и Украине, в дальнейшем может создать завершение военной миссии Соединенных Штатов в Афганистане. С другой стороны, военная помощь США Украине не может быть безграничной и, насколько известно, у американской стороны есть и такой аргумент, что надо быть реалистами, и у России всегда будет больше оружия, чем у Украины.

НАТО, МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ И СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Вопрос членства Украины в НАТО – один из ключевых, который президент Зеленский настойчиво поднимает на разных уровнях.

Как известно, США все время повторяют, что двери Альянса для нас всегда открыты, но какой-то конкретики относительно приближения Украины к членству, в том числе относительно Плана действий по членству (ПДЧ), не предлагают, считая, очевидно, что среди союзников по НАТО нет консенсуса в этом вопросе.

По убеждению Волкера, на сегодня План действий по членству выглядит скорее препятствием, чем путем, поскольку определенные страны эксплуатируют вопросы ПДЧ, заявляя, что Украина должна его получить, но сейчас не может этого сделать. Это в целом соответствует концепции, которую приходилось слышать и из других источников, о том, что целью Украины должно быть не ПДЧ – он лишь инструмент, а само членство в НАТО.

Что же должно стать альтернативой ПДЧ? По мнению Волкера, Киев и Вашингтон должны начать откровенный разговор о том, как США могут «продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО».

Украина уже давно добивается более активного участия США в урегулировании российско-украинского конфликта, в том числе привлечения к Нормандскому процессу. Возможно, американцы были бы и не против, однако любое изменение формата требует согласия всех участников. Для России участие американцев означало бы очевидный проигрыш, поэтому, пойдет ли она на расширение круга участников «Норманди»?

Что касается "Северного потока-2", то Украина рассматривает его как серьезную угрозу своей безопасности и полагается на поддержку США.

Как отметила посол Украины Оксана Маркарова, у Украины и США нет разногласий в оценке «Северного потока-2» как геополитического проекта Российской Федерации. В этом вопросе Украину поддерживают обе политические силы – и республиканцы, и демократы. Более того, тема Украины – одна из немногих, которая сегодня объединяет обе партии в Конгрессе, как метко выразился Кулеба. Во что конкретно выльется такая позиция Вашингтона во время визита Зеленского, пока неизвестно.

Ранее президент Украины подчеркивал, что тема «Северного потока-2» – среди приоритетных на повестке дня его встречи с президентом США. "Это долгий путь, даже если до полного завершения «Северного потока-2» остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время. Необходимо придерживаться норм международного права и международных энергетических стандартов. Необходимо учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов", – говорил Зеленский. По его словам, даже после завершения строительства трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль объясняла, что "есть вопросы относительно того, будет ли сертифицирован Nord Stream 2 AG как оператор". «В самом соглашении Германия говорит о том, что будет придерживаться духа и буквы европейского законодательства относительно применения всех норм и требований третьего энергетического пакета ЕС», – сказала она. Зеркаль уточнила, что "Северный поток-2 " был подан на сертификацию как оператор. «Он не отделен от Газпрома. И фактически это нарушает законодательство ЕС».

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Третий блок касается вопросов экономики, в частности американских инвестиций в Украину.

Кулеба отметил, что наша страна намерена заявить о готовности к увеличению доли американских инвестиций в украинскую экономику.

«Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороны», – сказал министр.

Судя по всему, экономический блок также охватывает посещение Кремниевой долины и ожидаемые договоренности о сотрудничестве с предприятием – лидером электромобильной индустрии.

А ЧЕГО ХОТЯТ АМЕРИКАНЦЫ

На переговорах обе стороны чего-то ожидают друг от друга. Чего же хотят от нас в Белом доме?

В усилении стратегического партнерства одинаково заинтересованы и в Киеве, и в Вашингтоне. В то же время, как всегда, хотят услышать определенные обязательства от украинской стороны о том, что демократические процессы и реформы будут продолжаться и углубляться.

Но, как отмечает Макфол в упоминавшейся публикации, Украине есть с чем ехать в США.

Она приняла исторический закон о земельной реформе. Вводит электронное управление. Парламент принял новый закон о коренных народах Украины. Продвигает большой пакет судебных реформ, получивший одобрение Венецианской комиссии. Власть осуществила положительные кадровые изменения в Генеральной прокуратуре и добилась значительного прогресса в работе Национального антикоррупционного бюро.

В Украине проходят свободные, справедливые и конкурентные выборы, напоминает эксперт. Она поддерживает гражданское общество и развивает конкуренцию среди частных медиа-компаний, даже учитывая то, что многие из них принадлежат олигархам.

После "первоначального колебания", считает Макфол, Зеленский начал действовать более решительно. Его решение запретить пророссийские телеканалы и выдвинуть обвинения в отношении их владельца и союзника Путина Виктора Медведчука в государственной измене «было смелым поступком, который заслуживает поддержки США». То же касается его действий в отношении олигарха Игоря Коломойского. "Эти усилия по свержению олигархической власти требуют поощрения", – убежден эксперт.

И в США, судя по всему, ждут, когда Верховная Рада уже с сентября возьмется за продолжение этой работы.

Поддержка Украины нужна не только Украине, но и самим Соединенным Штатам, нынешней администрации, считают американские эксперты. Бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу недавно опубликовал статью с говорящим названием «Байден может вновь утвердить свое лидерство, поддерживая Украину в ее противостоянии с Россией». Эксперт убежден, что президент США должен использовать встречу с Зеленским, чтобы «продемонстрировать готовность Америки усилить свою поддержку Украины и защитить основанный на правилах международный порядок».

Владимир Ильченко, Нью-Йорк

По материалам: Укринформ