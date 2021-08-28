Шмыгаль проведет встречу с премьером Молдовы

28.08.2021 10:34

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 августа в рамках рабочего визита в Молдову проведет встречу с премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

«28 августа Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в Молдову проведет встречу с Премьер-министром Республики Молдова Натальей Гаврилицей», – говорится в анонсе.

После встречи, в 12:10, премьер-министры двух стран сделают совместные заявления для прессы.

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Как сообщал Укринформ, вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским глава правительства 27 августа принял участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Участники мероприятия посмотрели военный парад, который проходил на площади Великого Национального Собрания, и прошлись по центральной улице Кишинева.

Фото: КМУ

По материалам: Укринформ