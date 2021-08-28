Правительство начало формирование дорожной карты мероприятий в сфере изменения климата

28.08.2021 05:56

Укринформ

Правительство начало процесс формирования дорожной карты ключевых трансформаций и мероприятий по выполнению обновленного Национально определенного вклада в Парижское соглашение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Сегодня одна из главных задач Министерства в сфере изменения климата – разработать операционный план мероприятий по реализации обновленного Национально определенного вклада в Парижское соглашение, чтобы усилить внутреннюю координацию и мониторинг выполнения климатических целей, а также для расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами. Ведь и правительство, и наши международные партнеры должны четко понимать, как Украина будет достигать климатических целей и какая поддержка нам для этого необходима. Поэтому мы начинаем работу над детальным планом и конкретными проектами трансформаций", — сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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По его словам, это один из следующих шагов реализации обновленного Национально определенного вклада в Парижское соглашение, который утвердило правительство в конце июля.

В фокусе – методология формирования плана мероприятий по выполнению Второго национально определенного вклада в Парижское соглашение (НОВ-2), календарный план его реализации и предложения к нему.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Ирина Ставчук представила методологию формирования плана мероприятий по выполнению Национально определенного вклада в Парижское соглашение и ключевых трансформаций.

По словам Ставчук, сначала план должен быть общеагрегированным по всем секторам, которые представлены в обновленном Национально определенном вкладе в Парижское соглашение и результатах моделирования ЕБРР. Затем на основе этих мероприятий будут сформированы приоритетные ключевые трансформации, которые страна должна выполнить до 2030 года.

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Правительственные чиновники договорились в ближайшее время сформировать пакет предложений к проекту операционного плана мероприятий по выполнению Национально определенного вклада в Парижское соглашение.

Второй национально определенный вклад Украины в Парижское соглашение – это концепция развития государства для достижения экологически и экономически целесообразных перевоплощений во всех секторах экономики: энергетике, промышленности, транспорте, зданиях, сельском и лесном хозяйствах и управлении отходами.

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Документ предлагает на общенациональном уровне не превысить в 2030 году 35% объемов выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года или, другими словами, сократить выбросы парниковых газов на 65% в 2030 году по сравнению с 1990 годом.

По материалам: Укринформ