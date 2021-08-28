Переходный период в ОРДЛО и Крыму: плюсы и минусы законопроекта

26.08.2021 18:34

Укринформ

Нервная реакция Кремля подтверждает, что документ задает правильное направление. Впрочем, специалисты указывают на вопросы, которые стоит доработать

Еще 16 августа на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 5844 об основах государственной политики переходного периода, который, как отмечают его авторы, должен стать одним из основополагающих для реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В целом законопроект посвящен тому, как будут возвращаться под контроль Украины оккупированные территории. Документ определяет Россию как «государство-агрессора» и «государство-оккупанта» и призван, наряду с прочим, урегулировать вопросы собственности, компенсаций, а также привлечения к ответственности лиц, сотрудничавших с оккупационными администрациями.

Отметим, что законопроект сначала подготовило Министерство по делам временно оккупированных территорий, затем в него внесли множество поправок, и в итоге из почти 100 страниц исходного варианта в нем осталось 25 страниц. Сейчас документ ожидает экспертного заключения Венецианской комиссии.

А для официальной Москвы «переходный период» уже стал «костью в горле». Причем критика звучит не только от придворных «шестерок» типа Пескова-Захаровой. «Если этот закон будет принят… это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из Минского процесса», – заявил президент РФ Путин. А глава российского МИДа Сергей Лавров так сказал: «Законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой «государственная политика переходного периода», – просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности».

Интересно, что же так разозлило наших недругов? Неужели то, что Россию назвали не "посредником», а стороной конфликта, агрессором, оккупантом, то есть тем, кем она и есть на самом деле? В конце концов, говоря о каком-то якобы одностороннем выходе Украины из «Минская», у Путина почему-то никак не вспоминают о незаконной «паспортизации»! Донбасса и о том, что это именно они, стабильно не выполняя пункт 1 договоренностей о прекращении огня, поставили процесс выхода из войны на тормоз.

Впрочем, вернемся к упомянутому проекту закона, в котором эксперты увидели как плюсы, так и ряд минусов.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ЗАКОНОПРОЕКТА

1. Государство-агрессор и последствия его деятельности

Государством-агрессором и государством-оккупантом в документе определена Российская Федерация. Таким образом, возмещение имущественного и морального вреда, причиненного РФ на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, установленном правительством, но с последующим предъявлением требований о возмещении ущерба к Российской Федерации.

Определяется, что государственные органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правовые меры по взысканию с РФ компенсации за:

ущерб, нанесенный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;

возмещения, уже осуществленные Украиной.

Согласно документу, нормативно-правовые акты РФ, связанные с временной оккупацией, являются «никчемными, не создающими никаких правовых последствий», их никчемность «не подлежит обжалованию и не может быть отменена».



Никчемность оккупационных документов не подлежит обжалованию

Принудительное или автоматическое получение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированных территориях, гражданства РФ – не признается; документы, удостоверяющие личность, выданные оккупационными силами, считаются недействительными и не дают права на въезд на временно оккупированные территории и выезд из них, а также на пересечение государственной границы Украины.

2. Связи с РФ и оккупационными силами

В законопроекте говорится, что установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины с оккупационными силами и администрациями РФ допускается «исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнение международных договоров по содействию восстановлению территориальной целостности Украины».

Также до завершения временной оккупации запрещается осуществление любых сделок с объектами собственности, находящимися на временно оккупированных территориях, если их стороной являются оккупационные силы или оккупационные службы РФ или юридическое лицо, находящееся под контролем агрессора.

3. Временные границы оккупации

Дата начала временной оккупации украинских территорий – 20 февраля 2014 года. Даты начала временной оккупации отдельных населенных пунктов, районов устанавливает Президент Украины по представлению Минобороны.

Дата восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы также устанавливает Президент Украины.

4. Уголовные преступления в период оккупации, наказание за них и амнистия

В документе сказано, что лицо, которое, находясь в составе оккупационных сил или администраций РФ, совершившило уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобождено от уголовной ответственности и к нему не может быть применена амнистия, если оно совершило преступление, в частности:

подпадающее под юрисдикцию МУС в пределах, признанных Украиной;

повлекшее смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений;

являющееся умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности.

Иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций РФ, совершили уголовные преступления, не могут быть освобождены от уголовной ответственности и к ним не может быть применена амнистия.

5. Выборы, референдумы, формирование органов местного самоуправления

Законопроектом определяется, что на временно оккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы не проводятся – так же как и местные выборы и местные референдумы.

На деоккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины, этого и других законов.

Выборы на деоккупированных территориях проводятся только при возможности обеспечить, в частности, недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс.

6. Разоружение



На КПВВ можно добровольно сдать оружие

В законопроекте определено, что на КПВВ постоянно и на деоккупированных территориях в течение года с даты деоккупации населенного пункта лица могут добровольно сдать за вознаграждение органам Нацполиции оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и предметы, а также другое вооружение, военную технику и военное имущество, или указать на их местонахождение.

Размер вознаграждения, а также порядок использования сданного или найденного имущества определяет правительство.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ: В ЦЕЛОМ ДОКУМЕНТ НЕПЛОХОЙ…

Начнем с плюсов.

Первый – унификация подходов к оккупированным территориям.

«Крым и Донбасс – неразрывные между собой вопросы. Фактически – нерешенная проблема Крыма приводит к затягиванию проблемы Донбасса», – комментирует политический эксперт, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

«Урегулирование вопросов оккупации Крыма, части Донецкой и Луганской областей единым законом – это плюс. Украина наконец перестает идти на поводу российской стратегии, цель которой разделить вопрос Крыма и Донбасса. Делая вид, что на востоке страны не ее вооруженная агрессия, а внутренний конфликт. Поэтому проект в случае его принятия будет иметь не только большой правовое влияние, но и историческое значение», – отметил аналитик Центра совместных действий Назар Заболотный.

Второй плюс – запрет проведения выборов и референдумов на временно оккупированных территориях до их полного освобождения. «К выборам на Донбассе не будут допущены лица, которые способствовали оккупации (хотя в этом вопросе есть исключения), что амнистия будет применяться не ко всем и не будет распространяться на тех, кто причастен к военным и тяжелым преступлениям», – говорит Богдан Петренко.

«Он (этот запрет. – Ред.) будет препятствием для реализации российского сценария по установлению на оккупированных территориях своего марионеточного режима, легализованного в правовом поле Украины. Именно для этой цели наш враг так активно продвигает все семь лет войны тему выборов в ОРДЛО», – отмечает Назар Заболотный из Центра совместных действий.



Враг активно продвигает тему выборов в ОРДЛО

«В тексте заложен определенный предохранитель – местные выборы будут проводиться вместе с очередными по всей стране и только после деоккупации. То есть восстановления суверенитета, что должно быть подтверждено решением Президента, и исполнения ряда условий безопасности и агитации», – дополняет юрист, доброволец российско-украинской войны Виктор Шендибило.

Третьим плюсом документа господин Заболотный называет запрет быть избранным и занимать должности для лиц, которые были активными коллаборационистами. «Запрет необходимо будет детализировать в других законах и сбалансировать с требованиями Конституции, но по своему замыслу это правильное решение», – подчеркивает он.

Четвертый плюс – лишать украинского гражданства за автоматическое или принудительное получение российского никто не будет. «И, конечно, украинцы с той стороны смогут по документам оккупантов перейти контактную линию, чтобы получить документы здесь», – отметил Богдан Петренко.

Пятый плюс в том, что много внимания уделено гуманитарным вопросам, в частности памяти жертв вооруженной агрессии и украинских воинов и необходимости национально-патриотического воспитания. «Символика оккупационных войск и оккупационных администраций запрещается по аналогии с законом о декоммунизации», – подчеркивает Виктор Шендибило.

…НО БЕЗ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» НЕ ОБОШЛОСЬ

В контексте проведения выборов и ответственности лиц, сотрудничавших с оккупантами Виктор Шендибило обратил внимание на следующее: «Для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, гарантируется возможность участвовать в общегосударственных выборах, прибыв на подконтрольную часть страны. Конечно, право голоса – это конституционное право граждан Украины, но нужно учитывать, что это также может быть использовано для усиления влияния «пятой колонны» во властных институтах страны».

Вместе с тем, продолжает юрист, проект фактически не устанавливает надлежащей ответственности для коллаборационистов. То есть прописаны только общие условия, кто не может быть амнистирован, а также ограничения для лиц, работавших в оккупационных администрациях, служивших в оккупационных войсках, баллотировавшихся на местных выборах. «Но этого далеко не достаточно», – утверждает г-н Шендибило. По его словам, фактически, лица, которые добровольно пошли работать на государство агрессора, смогут баллотироваться на пост Президента, в Верховную Раду, становиться госслужащими или военнослужащими, даже иметь доступ к государственной тайне. Поэтому в этой части, обращает внимание эксперт, законопроект нуждается в доработке: «Без адекватной ответственности для тех, кто привел оккупанта и помогал ему утверждать свою власть, а также без установления предохранителей от попадания во власть откровенно нелояльных лиц, реинтеграция временно оккупированных территорий не будет возможна».

По мнению Богдана Петренко, наиболее неприемлемое положение, кроется именно в части 7 ст. 5 законопроекта.

«Она (эта статья. – Ред.) предусматривает возможность установления контактов украинской власти с российскими оккупационными администрациями. Под такое определение подпадают «руководство» и «ЛНР/ДНР», и «Республики Крым» и города Севастополя. Отсюда – один шаг до реализации российских прихотей о «прямых контактах» и начало пути к выводу самой России из статуса участника конфликта, – считает Богдан Петренко. – Мы должны понимать, что мир воспринимает тот же Донбасс через призму международных договоренностей, где они определены как ОРДЛО. Соответственно, прямой контакт с ними мир воспримет как контакт с ОРДЛО. Тогда и статус вооруженного конфликта получит признаки «гражданской войны».

Выделил несколько недостатков документа и Назар Заболотный. Первый – его декларативность: «Этот проект написан в стиле «за все хорошее – против всего плохого». Например, в нем есть статья о развитии мира, которая говорит, что государственная политика направлена ​​на укрепление национального единства, стойкости и сплоченности. Звучит она, конечно, хорошо, но мир зависит от очень многих факторов. Это и высокий уровень национального сознания, успешная экономика, мудрая внешняя политика и мощная армия. Проще говоря, одной или несколькими нормами закона мира не достигнешь».

Второй недостаток – объединение в документе откровенно разных вопросов, а именно: правового статуса оккупированных территорий, подходов к их освобождения, вопроса военной операции в Донбассе, политики национальной памяти о российской агрессии и другое. «Это очень разнородные вопросы, которые надо урегулировать каждый отдельно и не всегда на уровне законов. Тем более неизвестно, сколько продлится оккупация. На сегодня очевидно только то, что в первую очередь потребуется разминирование, разоружение коллаборационистов, постепенное восстановление работы органов власти, социальных служб и т.п.», – отмечает аналитик Центра совместных действий.

И третий недостаток законопроекта в том, что там нет ни слова об экономических взаимосвязях с оккупированными территориями и государством-агрессором. «Закон не отвечает на простые, но очень важные вопросы: мы торгуем с оккупантом и врагом или не торгуем? Какие есть ограничения на взаимодействие, кроме запрета сотрудничества органов власти и должностных лиц? Это те вопросы, по которым постоянно возникают конфликты в обществе. Потому что Украина за семь с половиной лет войны не дала однозначного ответа», – подытожил Назар Заболотний.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ