Кулеба прокомментировал слова Кальюлайд о «20 годах работы» для членства в ЕС

27.08.2021 22:41

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал слова президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине для вступления в ЕС понадобится «20 лет работы».

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Укринформ.

"Чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили литовцам, латышам и эстонцам: вам надо 20-30 лет в ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал к этому и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло во время интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений", — сказал министр.

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По его словам, Украина уже передала свое возмущение этими словами в эстонский МИД.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Мы довели эту позицию в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров", — подчеркнул он.

Напомним: ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ЕС стоит быть смелее в вопросе расширения отношении восточных партнеров, однако Украине, Молдове и Грузии необходимо «еще 20 лет работы» для готовности к членству в ЕС.

По материалам: Укринформ