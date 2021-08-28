Януковича повторно вызывают в суд по делу «Межигорья»

Януковича повторно вызывают в суд по делу «Межигорья»

27.08.2021 13:13

Укринформ

Высший антикоррупционный суд повторно вызывает экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Как сообщила в комментарии Укинформу пресс-секретарь суда Олеся Чемерис, соответствующее решение принял 27 августа следственный судья Екатерина Широкая.

"Сегодня следственный судья рассмотрел ходатайство прокурора и постановил вызвать экс-президента в суд повторно. Следующее заседание запланировано на 4 октября на 9.30", – сказала Чемерис.

Соответствующим решением судья удовлетворил ходатайство адвоката. Повестка о вызове Януковича должна быть опубликована в газете и на сайте Офиса генпрокурора.

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Как сообщал Укринформ, 25 августа ВАКС дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его сына по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

По версии следствия, Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем. Его отец Виктор Янукович, занимая в 2007 году должность премьер-министра, был пособником и путем злоупотребления своим служебным положением помог завладеть госимуществом в особо крупных размерах.

Кроме этого, Александра Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

По материалам: Укринформ