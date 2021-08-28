Байден поручил выделить Украине $60 миллионов на оборону

Байден поручил выделить Украине $60 миллионов на оборону

28.08.2021 01:29

Укринформ

Президент США Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

Об этом говорится в меморандуме, обнародованном в пятницу, 27 августа, на сайте Белого дома, передает Укринформ.

"Имеющейся у меня соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до $60 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Байдена. Визит начнется 30 августа. Повестка дня будет включать ряд мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния.

Встреча двух президентов состоится 31 августа. Стороны планируют подписать три двусторонних документа относительно оборонного партнерства, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.

Фото: Белый дом

По материалам: Укринформ