Зеленский встретился с Санду – о чем говорили
Зеленский встретился с Санду – о чем говорили
27.08.2021 20:00
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Президентом Республики Молдова Майей Санду в Кишиневе обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, в частности по реализации инфраструктурных проектов.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.
«Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования», – подчеркнул Зеленский.
Президенты положительно оценили работу, проведенную сторонами в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.
Читайте также: Санду назвала три вещи, которые обсудила с президентами Украины, Польши и Румынии
Они подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате «Ассоциированного трио» для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.
«Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой», – сказал глава Украинского государства.
Читайте также: Украина всегда будет поддерживать территориальную целостность Молдовы – Зеленский
Зеленский отметил, что Украина считает Молдову важным партнером. «Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов относительно наших дружеских отношений», – отметил он.
Президент Украины также отметил, что наша страна открыта к углублению отношений с Молдовой.
«Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова», – сказал он.
Владимир Зеленский поблагодарил Майю Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.
«Как и раньше, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению», – отметил Президент Украины.
Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.
По материалам: Укринформ