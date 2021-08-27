Зеленский встретился с Санду – о чем говорили

Зеленский встретился с Санду – о чем говорили

27.08.2021 20:00

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Президентом Республики Молдова Майей Санду в Кишиневе обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

«Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования», – подчеркнул Зеленский.

Президенты положительно оценили работу, проведенную сторонами в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

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Они подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате «Ассоциированного трио» для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

«Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой», – сказал глава Украинского государства.

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Зеленский отметил, что Украина считает Молдову важным партнером. «Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов относительно наших дружеских отношений», – отметил он.

Президент Украины также отметил, что наша страна открыта к углублению отношений с Молдовой.

«Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова», – сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил Майю Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.

«Как и раньше, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению», – отметил Президент Украины.

Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

По материалам: Укринформ