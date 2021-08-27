Зеленский в Кишиневе возложил цветы к монументу Стефану Великому

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27.08.2021 18:55

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в Кишиневе возложил цветы к монументу выдающемуся государственному деятелю Республики Молдова Стефану Великому и Святому.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм Офиса главы государства.

"Во время визита в Республику Молдова Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к монументу выдающемуся государственному деятелю этой страны Стефану Великому и Святому, расположенному в центре Кишинева", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский вместе с Президентом Республики Молдова Майей Санду, Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Кишиневе принял участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдовы.

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Главы государств посмотрели военный парад, который состоялся на площади Великого Национального Собрания. После этого они прошлись по центральной улице Кишинева.

Владимир Зеленский в своем приветствии, адресованном Майе Санду по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, пожелал молдавскому народу мира, согласия и процветания.

Как сообщалось, 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания, состоявшегося в Кишиневе, парламент Молдовы принял Декларацию о независимости. Декларация провозгласила Республику Молдова суверенным и независимым государством, которое может "свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления". С тех пор в этот день отмечается национальный праздник – День независимости Республики Молдова.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ