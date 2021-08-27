Зеленский сравнил свое президентство со стартапом и призвал других идти в политику

Зеленский сравнил свое президентство со стартапом и призвал других идти в политику

27.08.2021 05:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что бизнес должен идти в политику и помогать стране, и сравнил свое президентство со своеобразным стартапом.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Украинцам, таким ведущим, которые находятся здесь, надо рисковать, и когда я говорю о рисках, а мы сравниваем это со стабильностью, я говорю, что именно это риск: бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь… Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться: просто идти в политику", — сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что участие в политической жизни влечет за собой большие риски и ответственность.

"Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику, я не жалуюсь и никогда этого не будет, но вы поймите, это большие риски, надо поддерживать таких людей. Это что, не стартап, что первый раз не пузатый политик, заработавший миллионы… В первый раз пошел человек, все хотят сожрать этого человека. Простите, если не поддерживать, если не доверять, шансов ноль", — добавил Зеленский.

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Как ранее сообщало агентство, Президент Владимир Зеленский убежден, что инвестиционная привлекательность Украины некоторое время тому назад упала из-за антирекламы, в которой заинтересованы другие страны и бизнес.

По материалам: Укринформ