Зеленский рассчитывает, что европейские перспективы стран «Ассоциированного трио» поддержит ЕС

27.08.2021 16:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку инициативы "Ассоциированного трио" относительно членства Украины, Молдовы и Грузии в Европейском Союзе со стороны стран-членов ЕС.

Об этом он заявил во время совместного с президентами Молдовы, Польши и Румынии в Кишиневе заявления для СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии начали проект (об "Ассоциированном трио" – ред.), который должен приблизить наши государства к обретению полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем поддержку этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров, наших друзей – государств-членов ЕС", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что на этом пути следующим важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио", и, по его словам, Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством ЕС в отдельности.

Президент, в частности, поблагодарил Польшу за то, что она одной из первых зафиксировала свою поддержку Украине в такой двусторонней декларации.

"Я очень рассчитываю, что вскоре аналогичную декларацию мы подпишем с президентом Румынии", – отметил глава государства.

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В то же время Зеленский выразил мнение, что серьезность намерений Европейского Союза в этом вопросе должен показать предстоящий саммит Восточного партнерства.

Кроме того, Президент отметил, что Украина заинтересована и готова быть активным участником региональных проектов, прежде всего инициативы "Триморья".

"Географическое положение Украины делает ее естественным партнером этой инициативы. Как морская держава и ассоциированный член ЕС Украина сделает ее (инициативу "Триморья" – ред.) более полной и более эффективной", – уверен Зеленский.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины независимости Молдовы.

19 июля в Батуми состоялась встреча лидеров стран «Ассоциированного трио» – Украины, Грузии и Молдовы, с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля. В декларации по итогам встречи стороны отметили, что вступление в Европейский Союз является целью, объединяющей три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для «Ассоциированного трио», и никто не сможет повлиять на этот выбор.

По материалам: Укринформ