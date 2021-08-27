Зеленский принял участие в военном параде в Кишиневе
Зеленский принял участие в военном параде в Кишиневе
Видео
27.08.2021 13:18
Укринформ
Президент Владимир Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Республики Молдова.
Вместе с Президентом Украины в молдавскую столицу также прибыл Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
Трансляция мероприятия проходила на странице Президента Молдовы Майи Санду в Фейсбуке.
Самолет главы Украинского государства не смог вовремя приземлиться в аэропорту Кишинева в связи с туманом, однако впоследствии Зеленский, хоть и с опозданием, но успел присоединиться к торжествам и параду.
Также проблемы с приземлением самолета были у Президента Румынии Клауса Йоханниса, который пришел на торжества на центральную площадь столицы Кишинева несколько минутами раньше Зеленского.
Читайте также: Зеленский – о праздновании Дня Независимости: Мы хотели показать Украину и ее возможности
От иностранных государств участие в параде в Молдове принял также Президент Польши Анджей Дуда.
Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.
В рамках визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с Майей Санду и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.
По материалам: Укринформ