Зеленский принял участие в военном параде в Кишиневе

Зеленский принял участие в военном параде в Кишиневе

Видео

27.08.2021 13:18

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

Вместе с Президентом Украины в молдавскую столицу также прибыл Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

Трансляция мероприятия проходила на странице Президента Молдовы Майи Санду в Фейсбуке.

Самолет главы Украинского государства не смог вовремя приземлиться в аэропорту Кишинева в связи с туманом, однако впоследствии Зеленский, хоть и с опозданием, но успел присоединиться к торжествам и параду.

Также проблемы с приземлением самолета были у Президента Румынии Клауса Йоханниса, который пришел на торжества на центральную площадь столицы Кишинева несколько минутами раньше Зеленского.

Читайте также: Зеленский – о праздновании Дня Независимости: Мы хотели показать Украину и ее возможности

От иностранных государств участие в параде в Молдове принял также Президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Кишиневе по случаю 30-й годовщины Независимости Молдовы.

В рамках визита Зеленский проведет двусторонние переговоры с Майей Санду и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

По материалам: Укринформ