Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула

Зеленский отреагировал на нападения в аэропорту Кабула

26.08.2021 23:19

Укринформ

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана и семьям погибших в теракте в Кабуле.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Твиттере.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане.

"Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", – отметил Зеленский.

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Как сообщалось, возле аэропорта Кабула в четверг прозвучало несколько взрывов. СМИ сообщают о десятках погибших.

По материалам: Укринформ