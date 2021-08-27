Зеленский – о праздновании Дня Независимости: Мы хотели показать Украину и ее возможности
Зеленский – о праздновании Дня Независимости: Мы хотели показать Украину и ее возможности
26.08.2021 21:24
Укринформ
Мероприятия, проведенные в дни празднования 30-летия восстановления независимости, были направлены на то, чтобы показать Украину и ее возможности, в том числе миру.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.
"Все, что мы делали в эти дни, в дни восстановления независимости прекрасной, я считаю, самой лучшей страны, мы хотели показать, что у нас есть. Если мы ставим вопрос по Крыму, то мы сделаем это так, что 46 стран приедут и будут нас поддерживать! Если мы показываем, что у нас парад, у нас мощная армия, то посмотрите: новая техника, которая едет по Майдану, посмотрите, какие у нас самолеты. посмотрите все лидеры всех государств: вот такая она Украина", – подчеркнул глава государства .
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Зеленский сказал, что давно мечтает, чтобы мы показывали нашу страну миру, и подчеркнул, что "показывать надо результат".
Как сообщалось, 23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы с участием 46 иностранных делегаций, а также саммит первых леди и джентльменов.
24 августа состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины, участие в которых приняли лидеры иностранных государств. В Киеве прошел военный парад.
По материалам: Укринформ