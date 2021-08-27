Самолет Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишиневе из-за тумана

Самолет Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишиневе из-за тумана

27.08.2021 11:50

Укринформ

В Молдове перенесли примерно на час программу праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны, из-за того, что самолёт Президента Украины Владимира Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишинёве из-за тумана.

Как передает Укринформ, об этом говорится на странице президентуры Республики Молдова в Фейсбуке.

«Сообщаем, что программа праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, переносится примерно на час», – говорится в заявлении.

Читайте также: Зеленский в Кишиневе проведет переговоры с Санду – ОП

В президентуре добавили, что задержка вызвана густым туманом над аэропортом Кишинева, который не позволил своевременно приземлиться самолетам Президентов Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с польским и румынским коллегами 27 августа примет участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости Республики Молдова 27 августа.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ