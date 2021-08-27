Политика

Самолет Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишиневе из-за тумана

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Самолет Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишиневе из-за тумана

Самолет Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишиневе из-за тумана

27.08.2021 11:50

Укринформ

В Молдове перенесли примерно на час программу праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны, из-за того, что самолёт Президента Украины Владимира Зеленского не смог своевременно приземлиться в Кишинёве из-за тумана.

Как передает Укринформ, об этом говорится на странице президентуры Республики Молдова в Фейсбуке.

«Сообщаем, что программа праздничных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, переносится примерно на час», – говорится в заявлении.

Читайте также: Зеленский в Кишиневе проведет переговоры с Санду – ОП

В президентуре добавили, что задержка вызвана густым туманом над аэропортом Кишинева, который не позволил своевременно приземлиться самолетам Президентов Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с польским и румынским коллегами 27 августа примет участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости Республики Молдова 27 августа.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Тайфун «Омаис» ударил по Южной Корее: затоплены дома и дороги

1 час ago

Паралимпиада-2020: украинские спортсмены завоевали еще две медали Игр

2 часа ago

Техногиганты выделят миллиарды долларов на кибербезопасность в США

2 часа ago

Заморозки и снег: народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button