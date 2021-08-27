Президент ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности Украины

Президент ввел в действие решение СНБО о Стратегии внешнеполитической деятельности Украины

26.08.2021 23:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Как передает Укринформ, соответствующий указ №448/2021 опубликован на сайте Президента.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины". Утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины", — говорится в документе.

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Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как сообщал Укринформ, 30 Июля СНБО одобрил Стратегию внешнеполитической деятельности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания выездного заседания СНБО в Донецкой области.

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Он сообщил, что документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики: первый – обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, второй – противодействие агрессивной политике Российской Федерации, третий – курс на членство в ЕС и НАТО, четвертый – продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций, пятый – защита прав и интересов граждан Украины за рубежом и шестой – продвижение положительного имиджа Украины в мире.

По материалам: Укринформ