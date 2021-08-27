Офис генпрокурора просит суд арестовать экс-министра Рудьковского

27.08.2021 16:45

Укринформ

Офис генпрокурора направил в Печерский райсуд столицы ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему министру транспорта и экс-нардепу Николаю Рудьковскому.

Об этом сообщили в комментарии Укринформу в ведомстве.

"Прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и пытках экс-руководителя частной газодобывающей компании", – отметили в прокуратуре.

В ОГП добавили, что постановили изменить меру пресечения Рудьковскому, поскольку он нарушил условия разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения медицинской помощи.

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Нарушение было установлено по результату проверки сведений СМИ о том, что его заметили на территории Княжества Монако, уточнили в прокуратуре.

11 августа СМИ сообщили, что Рудьковский вместо лечения в Австрии находится в Монако.

В ОГП пообещали проверить эту информацию и, в случае подтверждения, инициировать ужесточение ему меры пресечения.

7 июля Печерский райсуд столицы изменил Рудьковскому меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

3 марта 2021 года Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО «Нафтогазвидобування» Олега Семинского, который ныне является народным депутатом от партии «Слуга народа».

Позднее суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в начале 2012 года руководителя газодобывающей компании похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников уплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл.

Расследованием установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер Р., народный депутат нескольких созывов, который во времена Януковича был министром транспорта и связи Украины.

По материалам: Укринформ