Главы МИД Украины и Израиля обговорили обмен визитами на высшем уровне

26.08.2021 22:34

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с альтернативным премьер-министром, министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом обсудили обмен визитами высшего и высокого уровня в ближайшее время.

Как передает Укринформ, об этом сообщает МИД.

Главы украинской и израильской дипломатии с удовольствием отметили интенсивный политический диалог Украины и Израиля, обсудили обмен визитами высшего и высокого уровня в ближайшее время, в том числе участие израильской делегации в коммеморативных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

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Кулеба рассказал Лапиду об итогах учредительного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Отдельной темой разговора стали поездки граждан в условиях пандемии COVID-19.

Украина и Израиль поддерживают активный политический диалог: 23-24 января 2020 года состоялся рабочий визит Президента Владимира Зеленского в Израиль; 16 июня 2021 года Президент Украины провел переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, 13 июля 2021 года – новым Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, 24 августа 2021 года Нафтали Беннет поздравил по телефону Главу Украинского государства с 30-й годовщиной Независимости Украины.

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По итогам 2020 года, объем двусторонней торговли товарами и услугами составил 907,3 млн долл. США. Положительное для Украины сальдо внешней торговли товарами и услугами с Израилем в прошлом году составляло 513,1 млн долл. США.

По материалам: Укринформ