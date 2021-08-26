Украина глазами зарубежных друзей. Опрос ко Дню Независимости

23.08.2021 09:00

Укринформ

Что сказали об Украине послы Азербайджана, ЕС, Китая, Литвы, Германии, США, Турции, Франции и Японии

Накануне 30-летия Независимости Украины Укринформ задал три вопроса иностранным дипломатам, работающим в нашей стране:

1. Чем сегодня Украина интересна миру?

2. Какой опыт вашей страны мог бы пригодиться Украине в процессе укрепления государства и усиления ее устойчивости перед существующими вызовами?

3. От каких ошибок в будущем вы, возможно, хотели бы предостеречь нашу страну и общество?

В ответах послов много похожих мыслей. Они выражают глубокое уважение к истории и культуре украинского народа, к нашей борьбе за свободу и независимость, нашему стремлению найти свое место в мире. Но и по-доброму советуют делать все возможное для консолидации нации, развития демократии и верховенства права, взаимоуважения и взаимопонимания, воспитания в людях лидерских качеств. В каждом пожелании звучит мысль: путь к успеху не бывает легким, иногда приходится делать шаг назад, чтобы пройти на два шага вперед, поэтому необходимо научиться преодолевать вызовы и, вопреки всему, идти к цели. Свежий взгляд на украинскую современность, прошлое и будущее глазами представителей других наций дает и нам возможность открыть что-то новое в своей стране.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова

1. Опытом построения нового независимого государства в сложных условиях политической нестабильности, экономического спада, военно-политического противостояния с соседней державой. Поучительным опытом мирного сосуществования десятков этносов и народностей в составе единой страны. Интересен опыт развития демократии и свободы слова в прежде абсолютно несвободной в этом плане стране.

Что касается Азербайджана, то Украина интересна нам как в двустороннем и региональном сотрудничестве, так и в поддержке позиций наших стран в рамках международных организаций практически во всех вопросах и сферах: прежде всего, защита территориальной целостности и суверенитета обеих стран, борьба с пандемией, с экологическим загрязнением, защита культурного наследия, военно-техническое сотрудничество. Взаимовыгодное географическое расположение наших стран, способствующее установлению прочной экономической и транспортной связи между странами Каспийского и Черноморского бассейнов и за пределами, развитие сотрудничества в сфере нанотехнологий, ну и, конечно, сотрудничество в рамках ГУАМ.

2. Устойчивое развитие национальной экономики путем привлечения иностранных инвестиций, создание среднесрочных программ социально-экономического развития регионов, обеспечение политической стабильности и создание сильной централизованной власти. Общенациональная консолидация вокруг единой идеи обеспечения территориальной целостности и суверенитета страны. Строительство мультикультурного толерантного государства. Создание сильной модернизированной армии, способной решить самые амбициозные задачи. Повышение влияния и престижа страны на международной арене путем проведения многовекторной равноудаленной от политических центров силы политики.

3. Хотелось бы, чтобы вы избежали политического противостояния в обществе, той излишней политизации, которая приводит к частым сменам верховной власти и отсутствию политико-экономической стабильности в стране. Следует помнить, что все революции, какими бы благими не были намерения их предводителей, отбрасывают страну на много лет назад. Только преемственность власти, только последовательное движение вперед способны привести государство к прогрессу. Что, собственно, мы и увидели на примере Азербайджана последних лет, где построено сильное, самодостаточное и консолидированное общество.

Пусть живет и процветает дружественная Азербайджану Украина!

Глава Представительства ЄС в Украине Матти Маасикас

1. В этом году Украина отмечает 30 годовщину своей независимости. Это – уникальная страна с огромным потенциалом и активным гражданским обществом, богатой культурой и историей. Украинцы определились с направлением ее развития – европейская и евроатлантическая интеграция, и сейчас это закреплено в Конституции Украины. Этот глобальный геополитический сдвиг, который мы наблюдаем со времен Революции достоинства, необратим. И это делает Украину приоритетным партнером для ЕС.

Благодаря Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, которое было подписано в 2014, и которое вступило в силу в 2017 году, наши отношения достигли беспрецедентного уровня согласованности и динамизма. Также Соглашение об ассоциации признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

Это партнерство имеет свои реальные измерения, влияет на жизнь людей, предоставляет ощутимые преимущества и состоит из многих историй успеха, таких как либерализация визового режима, рост объемов торговли, превращение ЕС в крупнейшего торгового партнера Украины. Оно также включает и беспрецедентный объем технической и финансовой помощи, направленной на поддержку Украины в успешном преодолении этого пути реформ в сфере децентрализации, государственного управления и по многим другим направлениям.

4 года назад в рамках комплексной медиареформы была создана современная телерадиовещательная компания – “Суспільне”, а ЕС оказал ей щедрую поддержку. По данным независимого мониторинга, доверие граждан к общественному вещателю особенно возросло во время кризиса, связанного с пандемией COVID, когда росли объемы дезинформации, а также во время недавних местных выборов.

Учитывая усилия, которые были приложены к созданию независимого общественного вещателя, это – одно из сокровищ, которые Украина должна всячески защищать.

Все это дает нам много оснований для восхищения. И, если оглянуться назад на то, откуда мы начинали, становится очевидным, что мы действительно движемся вперед вместе.

2. В ЕС часто цитируют слова Жана Моне, одного из отцов-основателей Европейского Союза: «Ничего невозможно без людей, ничто не прочно без институтов». Безусловно, прочные, эффективные и сильные институты, свободные от любого типа вмешательства, будут способствовать устойчивости Украины – как к внутренним, так и к внешним вызовам, текущим и будущим.

Прозрачная и эффективная антикоррупционная и судебная системы закладывают основу стабильных институтов. Безусловное верховенство права, непрерывная борьба с коррупцией будут способствовать не только социально-экономическому развитию и притоку инвестиций, но и успешной реализации всех других важных реформ, от которых украинцы ожидают улучшений.

Усиление национального вещателя, который предоставляет информацию и контент как общественное благо, будет способствовать приближению Украины к ЕС –в широком смысле этого слова.

3. Конечно, украинцы сами должны оценить собственные ошибки и достижения. Абсолютно ясно, что реформирование вашей страны – задача не на один день. Это – не линейный процесс, он требует терпения. Взлеты и падения, ошибки, шаг назад и два вперед – кое-где все это неизбежно. Но очень важно продолжать двигаться, завершать реформы, обеспечить их устойчивость. И на этом сложном пути ЕС остается надежным партнером Украины.

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун

1. Украина обладает превосходным географическим положением, богатыми природными ресурсами, имеет хорошую основу и отличные условия для экономического развития. Учитывая площадь, население, условия развития или какие-либо другие факторы, Украину можно назвать достойной европейской державой. Будучи третьей страной по объему экспорта зерна в мире, она имеет репутацию «житницы Европы». Многовековая история Украины, ее великолепная культура, красивые пейзажи, трудолюбивые и мудрые люди – всё это прекрасные визитные карточки страны, которыми украинцы могут гордиться.

За 30 лет независимости украинский народ добился значительных успехов в различных сферах деятельности, включая политику, экономику и культуру. Путь к независимости, самодостаточности, демократии и свободе пройден и светел. Я хочу поздравить украинский народ с 30-летием независимости и выразить самые искренние и сердечные пожелания.

2. В силу объективных различий в истории, культуре, политике, экономике и других отраслях, пути развития разных стран также отличаются, полностью скопировать и повторить их попросту невозможно. Но поскольку народы всех стран живут на одной планете Земля и очень тесно связаны друг с другом, они, естественно, постоянно заимствуют опыт друг друга. Это важный фактор для ускорения развития и прогресса всего человечества, включая каждую страну и ее народ.

В настоящее время Китай развивается быстрыми темпами. Китайский народ окончательно победил абсолютную бедность, а Китай превратился во вторую экономику мира. По среднему доходу на душу населения Китай можно отнести к числу стран со средним и высоким уровнем дохода. Китай является крупнейшим в мире государством по торговле товарами и крупнейшим торговым партнером более чем для 120 стран и регионов мира. В следующие 10 лет он будет импортировать товары на сумму более 22 триллиона долларов США, и его связь со всем миром станет еще теснее.

Китай проводит самостоятельную, независимую и мирную внешнюю политику, придерживается принципов равенства, взаимной выгоды, справедливости, всеобщего развития, а также становится дружественным партнером для все большего числа стран мира. В области развития науки и технологий, образования, культуры, здравоохранения, обороны Китай проявляет колоссальную жизненную силу. Мирный, дружелюбный, развивающийся и процветающий Китай – добрая весть для народов всех стран мира, а также позитивный фактор для содействия развитию Украины.

Китай прошел длительный путь развития, было проведено много исследований и накоплен значительный опыт во всех сферах. Самым фундаментальным опытом является становление сильного лидера-руководителя, который может объединять и вести за собой широкие массы людей. Только при таком условии все будут работать в одном направлении, смогут сосредоточиться на общей задаче и сплоченно двигаться вперед. Помимо этого, народ должен быть центром внимания, и вся работа должна быть основана на его стремлениях и благополучии, которые рассматриваются как главные исходные цели. И наконец, мы должны придавать большое значение экономическому развитию, ведь без развития все лишается своей основы, словно “вода без источника и дерево без корней”.

Я вижу, что Президент Украины Владимир Зеленский прилагает значительные усилия в этих направлениях. Продолжая упорно работать, вы непременно добьетесь новых успехов!

3. Как говорят, "подходит обувь или нет, знает только тот, кто ее носит". Правильна политика страны или нет, имеет право рассуждать только ее народ. Украинцы – мудрая нация, способная постоянно делать выводы, корректировать и пересматривать политику развития, чтобы постоянно улучшать свою страну.

На самом деле путь развития любой страны не может быть беспрепятственным, ведь на каждом его этапе страна всегда будет сталкиваться с различными внутренними и внешними трудностями и проблемами. Это объективный естественный процесс, и главное в нём – идти в ногу со временем, постоянно анализировать, улучшать, изменять и регулировать политику в соответствии с особенностями эпохи и стремлением людей к лучшей жизни.

Ключевым фактором, определяющим качество политики страны, является то, способствует ли она развитию и укреплению страны, объединению широких масс людей и обеспечению социальной стабильности. Мы рады видеть, как Украина непрерывно развивается и прогрессирует в этих направлениях.

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас

1. Украина – это динамичная и очень многообещающая европейская страна. У вас богатая история и разнообразная культура, большая территория и богатые природные ресурсы, хорошо образованные и предприимчивые люди. Для Литвы Украина исторически была стратегическим партнером и лучшим другом.

2. Вызовы, стоящие перед Украиной, является во многом уникальными, а героическое сопротивление вашей нации против российской агрессии вызывает восхищение. Ключевым для окончательного успеха Украины является обеспечение уверенности в том, что текущие процессы реформ в сфере безопасности, обороны и других важных секторах основательны и необратимы. Успешная реализация реформ поможет Украине процветать, противостоять внешнему давлению и продвигаться на пути к евроатлантической интеграции. Можете быть уверены, что Литва будет рядом с вами на этом пути.

3. Для Украины наилучшей является проверенная временем долгосрочная стратегия интеграции в Европу. Если бы раньше Украина не колебалась с реформами и интеграцией в европейские и евроатлантические институты, есть вероятность, что мы сейчас были бы в ЕС вместе.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен

1. Украина – чрезвычайно интересная страна в центре Европы, сейчас здесь происходит довольно много событий как в политике, так и в других сферах. За последние 30 лет очень много произошло в политике, Революция достоинства изменила страну, и с тех пор продвинулись вперед многочисленные реформы. Кроме того, Украина – просто замечательное место для путешествий. Здесь поражают широкие ландшафты, невероятное количество полей и озер, а Киев – красочный и сияющий мегаполис с креативной клубной и модной жизнью.

2. Мы в Германии по сей день убеждаемся, что очень важно вести честную и контроверсионную дискуссию о собственном прошлом. Особенно это касается осмысления национал-социализма, а также периода разделения страны, который сформировал новейшей истории Германии. Этот опыт показал нам, что, несмотря на длительный конфликт, следует использовать любую возможность для наведения мостов между людьми. Это единственный способ достичь взаимопонимания в обществе, написать общую историю, в которой граждане могут также найти свое место. И это создает доверие: как между членами общества, так и доверие к стране и ее политическим институтам.

3. Слово «доверие» здесь также очень важен. В условиях сильной демократии граждане должны быть вовлечены на местном уровне и должны иметь ощущение, что здесь что-то происходит, что их вопросы положительно решаются. Они должны иметь уверенность и знать, что их права надежно защищены судами.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин

1. Мир предметно интересуется Украиной. Тридцать лет назад Верховная Рада Украины сделала смелый выбор добиваться независимого и демократического будущего своей страны, основанного на европейских ценностях и глубоком убеждении, что демократия, открытые рынки и верховенство права могут улучшить жизнь граждан.

Конечно, на пути к этой мечте у Украины были и взлеты, и падения, но если смотреть в целом, то общая траектория продвижения Украины к ее евроатлантическому будущему видна вполне отчетливо и выразительно.

Несмотря на агрессию России, в том числе в Крыму и в территориальных водах Украины, а также вопреки попыткам коррумпированных внутренних сил сдерживать реформы или подрывать доверие к историческому выбору Украины в пользу интеграции с Западом, украинцы могут гордиться своими достижениями. Мужество и жертвенность украинского народа в осуществлении этих изменений в долгосрочной перспективе вдохновляют.

2. Мы имеем преимущество как демократия, которая дольше всех существует в мире, а это означает, что с момента написания Декларации независимости 245 лет назад мы усвоили определенные вещи. Один из уроков заключается в том, что наша демократия не была полностью создана в день подписания Декларации независимости. И не была полностью готова и через 13 лет, когда штаты приняли Конституцию. На самом деле, наша демократия находится в процессе становления свыше двух столетий, что включало утверждение широкого круга традиций, законов и институтов, на которые мы сейчас опираемся. Ее творили храбрые лидеры, такие как Джордж Вашингтон, который принял необычное в то время решение не стремиться к пожизненной власти. Ее творили храбрые защитники гражданских прав, такие как Мартин Лютер Кинг-младший, которые отдали свою жизнь, чтобы сделать наши законы более равными. Мы все это время находились в процессе созидания и совершенствования нашей демократии, и все еще не закончили! И для этого нужна преданность, настойчивость и мужество.

Еще одна важная концепция – это борьба с коррупцией. С определенной точки зрения, части нашей Конституции можно рассматривать как средства борьбы с коррупцией, поскольку они ограничивают власть имущих, создавая равноправные ветви власти, которые уравновешивают друг друга, гарантируют свободу прессы и другие инструменты контроля власти. Позже американцы использовали демократический процесс, чтобы принять меры для противодействия коррупции, введя законы, учреждения и судебную систему, которые защищают собственность, права и свободы всех американцев. И мы от этого выиграли – ограничение коррупции не только создало более справедливое общество, оно создало одну из лучших в мире бизнес-среду, а это сделало нас богаче.

3. 30-й День независимости Украины дает Украинский прекрасную возможность задуматься над надеждами и мечтами, которые лежали в основе создания их страны. Украина пошла на огромный риск, сделав в 1991 году выбор в пользу попытки построить демократическое суверенное государство, где верховенство права и открытые рынки принесут лучшую жизнь всем гражданам. Мы знаем, что есть внешние и внутренние силы, которые не хотят этого для страны. Мы знаем, что реформа, осуществляемая шаг за шагом, невероятно сложна и часто политически дорога, часто требует личных жертв, чтобы получить результат в долгосрочной перспективе. Но оно того стоит!

Когда я оглядываюсь вокруг и вижу энергичный, инновационный бизнес Украины, разговариваю с молодежью, настолько талантливой и способной говорить на многих языках, или встречаюсь с преданными делу должностными лицами, активистами гражданского общества или журналистами, я искренне верю, что Украина может достичь и достигнет успеха.

Наша вера в независимую Украину вдохновляет ту мощную поддержку, которую США предоставили Украине за последние 30 лет. Мы искренне верим, что Украина достигнет своих евроатлантических целей и сумеет дать отпор силам, которые пытаются ее подорвать — будь то коррумпированные внутренние силы или агрессивные внешние. Слава Украине!

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере

1. Украина переживает кардинальные изменения. Судебная система, экономика, правоохранительные органы – почти все сферы и институты являются частями амбициозного процесса реформ. Украина воплощает эти реформы в очень сложных условиях, что вдвое тяжелее. И то, насколько успешным будет этот процесс, по моему мнению, является самым интересным в Украине для всего мира.

2. Одной из сфер, где опыт Турции может особенно пригодиться Украине, являются промышленные зоны турецкого типа. Благодаря очень успешной концепции организованной промышленной зоны многие турецкие города с умеренными экономическими показателями стали настоящими мощными производителями и центрами экспорта. Эта концепция основывается на инициативах как со стороны правительства, так и на местном уровне для привлечения инвестиций. Я считаю, что опыт государственно-частного партнерства Турции, которое лежит в основе многих многомиллиардных проектов, таких как аэропорт Стамбула, мегабольницы, которые могут принимать тысячи пациентов, а также инфраструктурных проектов вроде дамб и мостов, является прекрасным примером для Украины.

3. Мы высоко оцениваем Украину за ее амбициозную программу реформ и конкретные результаты. Впрочем, важно помнить, что воплощение долгосрочной программы реформ – задача не из легких. Всегда будут внутренние и внешние вызовы, а также трудные компромиссы. В такие тяжелые времена помните мудрые слова Леси Украинки: «Гетьте, думи, ви хмари осінні! То ж тепера весна золота!».

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен

1.Украина полна богатств. На самом деле, это огромная страна с сильной культурой и разнообразными традициями, включая гастрономию, музыку, костюмы, искусство и многое другое. Украинская культура заслуживает того, чтобы ее знали и узнавали во всем мире! Конечно, ее история также является важной сферой интереса, которая должна интересовать всех. Так что Украина может многое предложить миру, в чем я смог убедиться лично, когда путешествовал и открывал эту прекрасную страну, и надеюсь, что буду продолжать это делать!

2. Это важный вопрос, и, действительно, 30-я годовщина независимости Украины – это хорошая возможность поразмышлять о недавнем прошлом и перспективах. Обмен опытом, на мой взгляд, всегда является хорошим подспорьем, и это, кстати, одна из миссий дипломатов.

Что касается Франции и Украины, я хотел бы поделиться двумя идеями. Первая – это важность верховенства права, очень картезианского принципа, очень французского, который и для меня является основой крепкой и демократической государства. Вторая идея – важность единства, которая, по моему мнению, работает благодаря братству, равенству и свободе – трем основным ценностям Французской Республики, несмотря на разнообразие или скорее благодаря ему. И здесь мы подходим к основной ценности Европейского Союза, которую мы, очевидно, очень разделяем.

Конечно, этого невозможно достичь за один день, и, поверьте мне, это никогда не бывает идеальным. Этот путь долгий, сложный и в некотором смысле бесконечный. Но человек всегда должен иметь нематериальные цели, если хочет обеспечить устойчивое государство. А я убежден, что это – искреннее желание каждого украинца.

И в 30-ю годовщину независимости Украины я хотел бы напомнить, что на этом пути Украина всегда могла полагаться на сильную поддержку Франции как члена Европейского Союза в достижении этой цели. Моя страна стояла рядом с Украиной 30 лет назад, когда она вновь обрела независимость. 30 лет спустя Франция по-прежнему находится рядом, поддерживая ее как друга. Об этом будет говорить министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Киеве 23 и 24 августа. Как никогда, в эти трудные времена мы защищаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины – демократической страны, которая разделяет наши общеевропейские ценности.

3. Построение демократического государства и консолидация нации – две очень сложные задачи, которые держат в напряжении, ведь необходимо найти свой собственный путь, строить, пока идешь, и не упускать из виду целей в то время, когда многие пытаться сбить с пути. И здесь всегда, очень близко, есть риск изменить направление и пойти на крайности … Крайности в идеологии, при этом забывая, что страна всегда разнообразна. Крайности в управлении, ведь власть может быть опасной, и именно поэтому демократия держится на системе сдержек и противовесов.

Но в 30-ю годовщину независимости Украины я прежде всего хочу пожелать украинцам всего наилучшего на пути к еще более прочной демократии и усилению единства. Слава Украине!

Посол Японии в Украине Кураи Такаши

1. Миру интересно развитие геополитической ситуации в Украине и вокруг нее. Украина находится в очень чувствительных и важных сферах мировой политики. По нашему мнению, мир очень пристально наблюдает за любыми шагами Украины с перспективой заглянуть в будущее стратегического развития европейского региона.

Деловые круги Японии обращают внимание на сферу IТ, которая становится все более интересной для людей. Нам известно, что в Украине много хороших IТ-инженеров.

У жителей Японии непосредственный интерес вызывает успех украинской национальной сборной на Паралимпиаде в Токио, которая начинается 24 августа. Украинская команда очень сильная, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть ее замечательные результаты на Паралимпийских играх, а также то, как они достигли собственного жизненного успеха.

2. Прежде всего, усилить сплоченность людей. После Второй мировой войны Япония была опустошенной, а люди были очень бедными, и им ничего не оставалось, кроме как объединиться и смотреть только вперед. В парламенте консерваторы объединились в 1955 году, и они до сих пор являются правящей партией в Японии. Мы считаем, что экономическое развитие было бы невозможно без общего и сильного стремления к этому сплоченных людей.

Во-вторых, сотрудничество с международным сообществом. По нашему мнению, послевоенное развитие Японии стало возможным, в частности, благодаря усилиям нашего народа. Однако эти усилия не принесли бы результата без эффективного сотрудничества с международным сообществом. Мы уделили особое внимание "pacta sunt servanda" (ключевой принцип международного права – «договоры должны выполняться» – ред.) через эффективное и длительное сотрудничество с международным сообществом.

В-третьих, фокус на фундаментальных науках, исследованиях и разработках. Это не дает немедленных результатов, но является прекрасным в долгосрочной перспективе, а в Украине живет так много замечательных ученых с длительной историей академического образования. Во многих случаях технологические изобретения могут рождаться путем абсолютно свободной мысли ученых или людей, которые работают в лабораториях компаний. Не всегда легко создать среду, где бы эти люди могли свободно работать, но это оказалось важным.

3. Мы считаем, что самое важное для Украины – избегать любой стратегии или шагов политического, социального или культурного характера, которые могли бы привести к подрыву сплоченности украинского общества. Украина имеет огромный потенциал, а источник ее силы – в объединенном украинском народе.

В экономическом плане следует избегать того, что внимание уделяется только крупным предприятиям и мало заботиться о малом и среднем бизнесе. В Японии малые и средние предприятия (МСП) составляют 99,7% всех предприятий, и мы действительно считаем, что именно они являются главным источником технологических изобретений, а крупные предприятия фактически поддерживаются МСП.

Надежда Юрченко, Киев

По материалам: Укринформ