Тот день. 24 августа 1991 года Украина провозгласила Независимость

Украинской Независимости – 30 лет

23.08.2021 10:00

Укринформ

Это был день из разряда «вчера было рано, а завтра будет поздно». Люди на площади и демократическое меньшинство Рады – идеально использовали шанс

Событие состоялось на фоне завершения в Москве неуклюжего путча ГКЧП. Даже украинские демократы потом признавали, что «история тогда помогла нам». Трудно сказать, что было бы за день до того, через день после… Случилось невероятное – прокоммунистическое большинство, так называемая «группа 239» во главе со Святославом Гуренко, и Народная Рада, демократическая оппозиция, которая состояла из 125 нардепов, председателем которой был депутат Игорь Юхновский, совместно проголосовали за судьбоносное решение. Вторая по численности населения и размеру экономики республика СССР объявила о полной независимости. Исторический шанс был использован. Века упорной, непрерывной, последовательной борьбы миллионов украинцев увенчались победой национальной идеи. Вспомним тот день.

Утро. Что происходило возле Верховной Рады



Митинг у здания парламента / Фото Александра Клименко

Была суббота. Чудесный солнечный августовский день. В центре украинской столицы, возле Верховной Рады с самого утра собрался многотысячный митинг. Море сине-желтых флагов, транспаранты, написанные еще от руки. Народ пришел, чтобы осудить коммунистическую партию Украины – «преступную и антиконституционную организацию», которая поддержала московских путчистов; чтобы провести в стране департизацию, выйти из состава СССР, а также чтобы освободить депутата Степана Хмару. Степан Хмара сидел в тюрьме – украинский КГБ сфабриковал против него очередное дело – «нападение на милиционера». Но главным лозунгом было: «Украина выходит из СССР» – независимость. Люди были настроены очень решительно. Исполняющий обязанности американского генконсула в Киеве Джон Степанчук, непосредственное участвовавший в подготовке киевского визита Буша, вспоминал, что едва пробрался в то утро в Верховную Раду, которую окружили «…тысячи злых людей. Злых на коммунистов, злых на все… Они думали, что я коммунист, я был в костюме. Какая-то женщина потащила меня за пиджак, закричала: «Ганьба!» Я был для них одним из виновников их бед…».

Что происходило в украинском парламенте



Митинг на Майдане. Транспарант "Ельцин действует, Кравчук взвешивает"

Главным вопросом, который стоял на повестке дня чрезвычайной внеочередной сессии ВР, были действия Компартии в дни путча и личная позиция главы украинского парламента Леонида Кравчука. Ни для кого не было секретом, что Кравчук проявил тогда присущую будущем первому Президенту Украины хитрость, умудрившись усидеть не на двух, а даже на трех стульях. Демократы устроили ему настоящий допрос. Леониду Макаровичу было нелегко, к тому же с улицы звучало гневное: «Ганьба Кравчуку». Компартия Украины поддержала путчистов, но пыталась всячески скрыть следы преступления.

Атмосфера в украинском парламенте была очень напряженная. Сидя в ложе дипломатов, Степанчук «видел, как все коммунисты прилипали к окнам, наблюдая, как толпа все приближается, и не знали, удастся уйти из здания живыми. Они все очень нервничали, курили, не находили себе места… ». К рассмотрению вопроса украинской независимости приступили после 15 часов, на вечернем заседании. К тому оно даже не было внесено отдельно в повестку дня.

Как и у кого возникла идея



Левко Лукьяненко

Первым предложил включить вопрос независимости в повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады Левко Лукьяненко. Именно он, бывший коммунист, который в молодости стремился реформировать советский коммунизм, а впоследствии узник советской репрессивной системы, впервые поднял этот вопрос накануне, 23 августа на общей встрече депутатов-демократов. «У нас настолько уникальный момент, что мы должны решить основную задачу: провозгласить Украину самостоятельным государством. Если мы сейчас этого не сделаем – не сможем никогда. Поскольку период растерянности коммунистов короткий, они скоро придут в себя, а их большинство». Депутаты-демократы доверили подготовить ему документ. Решили: написать его как можно лаконичнее, поскольку длинный текст неизбежно вызовет длительные дискуссии, а у короткого есть шанс быть проголосованным.

Текст Акта фактически написал Левко Лукьяненко в соавторстве с Леонтием Сандуляком. 24 августа для окончательного согласования текста была создана комиссия, в которую вошли Игорь Юхновский, Александр Мороз, Александр Емец, Иван Заец, Анатолий Матвиенко, Дмитрий Павлычко. С незначительными поправками проект был принят и роздан депутатам перед началом внеочередной парламентской сессии.

Полемика. Сначала независимость, а затем – декоммунизация

Юрий Щербак вспоминает, что «…Полемика была с Гриневым. Гринев сказал, что как же так, мы идем на союз с коммунистами. Давайте, сначала… ликвидируем этот коммунистический режим… демократически… Куда вы спешите? Чего вы провозглашаете Украину?» Я напомнил, что Пилсудский провозглашал независимую Польшу, сидя на немецких конях и имея карабины немецкие…».За то, чтобы сначала осудить КПУ, а уже потом голосовать за украинскую независимость выступали в частности Лариса Скорик и Сергей Головатый. Владимир Гринев – заместитель председателя Верховной Рады, этнический русский, депутат от Харькова, представлял «всесоюзное» крыло оппозиции. Он однозначно поддержал Ельцина и осудил путч, а дальнейшую судьбу Украины видел только в составе России на правах федерации. Однако депутаты-руховцы смогли убедить его и других коллег, что нужно немедленно ставить на голосование вопрос украинской независимости; нужно, чтобы коммунисты тоже за него голосовали, ведь их – большинство. Сначала независимость, а затем – декоммунизация.

Коммунисты были застигнуты врасплох вопросом украинской независимости, вынесенным на повестку дня председателем Народной Рады академиком Игорем Юхновским. По просьбе лидера коммунистов Станислава Гуренко, Кравчук объявил перерыв. Они пошли совещаться.

Почему за независимость голосовало коммунистическое большинство?

«Для коммунистов провозглашения Украины независимой было тем ходом, который спас от более серьезных опасностей», – замечал Мирослав Попович. Поражение путчистов ошеломило их. К тому же, 24 августа из Москвы уже поступило сообщение, что генеральный секретарь ЦК Михаил Горбачев сложил с себя полномочия, а деятельность КПСС приостановлена. Стало понятно, что центр окончательно бросил их на произвол судьбы.

Коммунисты панически боялись силового сценария, так называемой «охоты на ведьм». Кто-то пустил слух, что Кравчук приказал закрыть секретный тоннель между Верховной Радой и ЦК КПУ, чтобы коммунисты не смогли сбежать от разъяренного народа. Стотысячная толпа под стенами Верховной Рады, вызвала обострение инстинкта самосохранения.

К тому же, представители оппозиции предложили им некий компромисс: провозглашение независимости должно быть подтверждено на всеукраинском референдуме 1 декабря, во время выборов президента. И тогда Гуренко согласился: «Мы проголосуем за этот Акт».

Момент истины



Провозглашение Независимости – момент голосования

После перерыва приступили к голосованию. Кравчук предложил прочитать текст Акта Левко Лукьяненко, но Дмитрий Павлычко, член Народной Рады, настоял, чтобы это сделал именно Леонид Кравчук, ведь коммунисты могли передумать голосовать в последнюю минуту. И Кравчук согласился. Он зачитал: «- Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,

продолжая тысячелетнюю традицию государственности Украины,

исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами,

выполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает

Независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – УКРАИНЫ.

Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.

Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины.

Этот акт вступает в силу с момента его принятия».

После этого началось голосование. «За» проголосовали 346 депутатов. Зал взорвался аплодисментами, криками, все сорвались с мест, начали обниматься, не разбираясь, кто коммунист, а кто демократ.

…Люди на площади встали на колени. Священник Украинской православной автокефальной церкви проводил молебен и голос его дрожал от еле сдерживаемых слез.

Торжественное завершение

В 21:00 в зал внесли огромный сине-желтый флаг. Кравчук заявил, что это вроде бы флаг с танка, который охранял здание российского парламента в дни путча.

Депутаты демократической оппозиции собрались возле трибуны, пели «Ще не вмерла Україна», будущий гимн независимой Украины, а также «Калину» – гимн Сечевых стрельцов.

Последней акцией сессии ВР Украины стало принятие обращения к президенту, руководству и народу России, в котором выражалась благодарность за «спасение демократии в СССР, что позволило осуществить вековечную мечту украинского народа об обретении полной независимости». Высказывалось также и уверенность в том, что отношения между двумя народами будут дружественными. «За нашу и вашу свободу», – такими словами заканчивалось обращение.



Степан Хмара среди участников Революциина граните, 1990

Камеру в Лукьяновской тюрьме, где сидел Степан Хмара, когда его коллеги голосовали за независимость, за которую он столько лет боролся, открыли. Верховная Рада, кроме всего прочего, провозгласила департизацию, а также объявила амнистию для политических заключенных. Однако выходить на свободу Степан Илькович категорически отказался, требуя не амнистии, а полного оправдания.

В этот день в России…

России 24 августа было не до украинской независимости. В тот день хоронили троих защитников российского парламента, погибших в ночь на 20 августа.

Иван Драч и Александр Емец в этот памятный день были не в зале Верховной Рады Украины, где принимали Акт украинской независимости, а в Москве, на тех похоронах, куда поехали по приглашению российских демократов.



"…мы тогда принимали участие в этой большой, огромной манифестации, растянувшейся от этого Белого дома до кладбища"

Через два года Иван Драч вспоминал: «Надо было понять, что происходит в Москве… потому что от этого всего будет во многом зависеть… судьба наша. И мы тогда принимали участие в этой большой, огромной манифестации, растянувшейся от этого Белого дома до кладбища, и тогда я увидел, как одновременно с тем демократическим, прекрасным и святым, что только может быть в такое (…) революционное время, происходит наращивание страшной мускулатуры большой российской империи. Тогда даже формально вокруг этого Белого Дома делали двуглавого орла – большую такую ​​имитацию… из разных там макетов… – тот герб, который должен был заменить герб Советского Союза, и который не мог ничего утешительного для моей украинской колониальной души сказать, потому как понять, что страшнее: двуглавый орел или герб с серпом и молотом, – трудно сказать. (…) Тогда впервые я увидел, (…) и почувствовал, что наше дело борьбы за независимость только начинается…».

Уже через два дня после провозглашения Украиной независимости, 26 августа, пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов (конечно, не без ведома Ельцина) заявил о возможных территориальных претензиях России к бывшим советским республикам, вышедшим из состава СССР.

Как отнесся Запад

Западные лидеры не только «верили» или «не верили» в украинскую независимость, они о ней даже не думали. В политике прежде всего существуют только такие понятия, как собственные интересы, целесообразность или нецелесообразность. Там, так же как собственно и в жизни, слушают и слышат только того, кто выше. Или равного. Тем, кто ниже, приказывают. Западные лидеры говорили раньше только с Горбачевым. Потом познакомились и увидели Ельцина, особенно после путча. Начали ставить на него, понимая, что власть начинает быстро концентрироваться в его руках. Им проще было общаться не с 15-ю новыми странами, а с одним единственным центром, с Москвой. А еще западные лидеры также боялись «украинского национализма», которым ловко запугивал Горбачев, забывая при этом, что вовсе не «национализм» развязал две мировые войны, а империи – политические верхушки, одержимые жаждой господства.



Визит Президента Украины Леонида Кравчука в США 6-12 мая 1992 года

Ведущие западные государства начнут признавать украинскую независимость только после объявления украинского референдума 1 декабря 1991 года. Да и то не сразу. США признали украинскую независимость только 25 декабря, а затем и все остальные страны. Первой из Большой Семерки Украину признала только Канада – произошло это на второй день после референдума.

Что было потом?

Потом была эйфория. Возможно, слишком долгая. Возможно, из-за нее, той невероятной радости, пропустили и потеряли то, чего ни в коем случае нельзя было терять. Были слишком наивны. Слишком доверчивы. О чем позже говорил Вячеслав Чорновил: «Это был колоссальный период… А потом… потом пошла малороссийщина…» Содрать в один миг, одним лишь провозглашением Акта независимости «300-летнее клеймо рабства» не удалось. И это естественно. Душа Украины медленно освобождалась – и освобождается – от колониального гнета. Тридцать лет – это только первый шаг. И не надо ни на кого обижаться и жаловаться – ни на время, ни на судьбу. Нам помогла история. Все, что нужно сейчас – быть полноценными людьми. И тогда Украина тоже будет полноценным государством.

Марк Назаренко, Киев

По материалам: Укринформ