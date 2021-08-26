Со всех уголков мира продолжают поступать поздравления по случаю 30-летия Независимости – ОП

Со всех уголков мира продолжают поступать поздравления по случаю 30-летия Независимости – ОП

26.08.2021 00:40

Укринформ

По случаю 30-летия Независимости нашего государства Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришли поздравления от лидеров многих стран мира – Китая, Японии, Индии, ОАЭ, Финляндии, Дании, Румынии, Азербайджана и других.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента.

В частности, в поздравлении Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина от имени правительства и народа Китая говорится: «Украина является стратегическим партнером Китая. В последние годы китайско-украинские отношения стабильно развиваются. Были достигнуты большие успехи в сотрудничестве в разных сферах, что принесло реальные выгоды народам обеих стран. Я придаю большое значение развитию китайско-украинских отношений и готов вместе с вами прилагать все усилия для вывода двусторонних отношений на новый уровень на благо двух государств и их народов».

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Президент Индии Рам Натх Ковинд в своем письме в адрес Президента Украины подчеркнул: «Индия и Украина поддерживают тесные и теплые отношения, что отражено в нашем многостороннем сотрудничестве. Это было очевидно во время нашей поддержки друг друга во время пандемии COVID-19. Мы очень ценим солидарность и поддержку Украины в это сложное время. Я уверен, что на основе нашего общего желания укреплять отношения наша дружба и сотрудничество будут продолжать расти в ближайшие годы».

Император Японии Нарухито в поздравлении по случаю Дня Независимости Украины отметил: «Я чрезвычайно рад прислать Вашему Превосходительству мои сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и процветания народу вашей страны».

Король Иордании Абдалла II бин Аль-Хусейн в своем письме-поздравлении, адресованном Зеленскому, подтвердил то, что Иордания настроена и в дальнейшем развивать и укреплять глубокое сотрудничество и дружбу с Украиной в интересах двух стран для процветания и стабильности.

«Эти отношения только усиливаются во всех сферах, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с вами для их дальнейшего продвижения», – написал король Иордании.

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Поздравляя Украину с 30-летием Независимости, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, Наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нагаян отметил: «Желаю вам, Ваше Высокопревосходительство, крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Украины – еще больше прогресса и процветания».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем письме-поздравлении подчеркнул: «Отношения между Азербайджаном и Украиной имеют глубокие исторические корни и хорошие традиции. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям наши двусторонние связи, которые базируются на взаимном доверии и поддержке, наше тесное и плодотворное сотрудничество в разных областях и в дальнейшем будут успешно развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов».

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова в своем поздравлении заметила, что Украина стала на путь свободы и демократии и сохранила этот курс до настоящего времени «благодаря поразительной несокрушимости» украинских граждан и их стремлению к «достойной и свободной жизни, несмотря на многие сложные испытания».

«Словацкая Республика всегда поддерживала Украину на этом пути и поддерживает евроатлантические интеграционные амбиции вашей страны и её жителей. Европейский Союз и Североатлантический альянс воспринимаем прежде всего как сообщество ценностей, а членство в них – не как цель, а как средство для их дальнейшего усиления», – отметила Чапутова.

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Она также акцентировала внимание на неизменной поддержке со стороны Словакии суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Незаконная аннексия Крыма и агрессия Российской Федерации на востоке вашей страны никогда не могут стать нормой. Твердо верю, что запуск Крымской платформы будет содействовать долгосрочным усилиям во имя мира, а также поможет тем, кто больше всего пострадал в этом конфликте», – написала Чапутова.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также подтвердил неизменную и решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, европейским и евроатлантическим устремлениям нашей страны.

«Я уверен, что отношения между Румынией и Украиной могут укрепиться путем реализации потенциала наших стран и эффективного решения нерешенных вопросов двусторонней повестки дня», – отметил Йоханнис.

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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в поздравительном письме уверил, что Финляндия вместе с международным сообществом поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и политику непризнания незаконно аннексированного Крыма.

«Ваша инициатива международной Крымской платформы подчеркивает эти совместные усилия», – отметил Президент Финляндии и поблагодарил за гостеприимство во время саммита в Киеве.

В глубоком уважении к Главе Украинского государства и украинского народа, непоколебимой поддержке Украины на пути к миру уверила в поздравлении Премьер-министр Дании Метте Фредриксен.

«Дания глубоко стремится поддержать вас в вашей работе для мирного, демократического и цветущего будущего Украины. Я поздравляю вас с проведением успешного учредительного саммита международной Крымской платформы. Дания остается непоколебимой в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России и незаконной аннексии Крыма», – отметила Фредриксен и выразила надежду на продолжение ценного и конструктивного сотрудничества между Украиной и Королевством Дания.

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Высоко ценит связи дружбы и взаимоуважения между Украиной и Кипром его Президент Никос Анастасиадис, о чем он написал в поздравительном письме Зеленскому.

«Верю, что двусторонние отношения между Кипром и Украиной, которые культивировались 30 лет, и в дальнейшем будут приносить положительные результаты, а мы реализуем много новых возможностей во всех сферах, представляющих взаимный интерес, чтобы обеспечить стабильное и процветающее будущее наших народов», – подчеркнул Президент Республики Кипр.

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Как сообщалось, каждый год 24 августа в Украине отмечают День Независимости.

К празднованию 30-летия Независимости Украины было организовано немало торжественных мероприятий, которые были объединены лозунгом "Ты у меня единственная". В частности, утром 24 августа на центральной улице Киева состоялся праздничный парад Вооруженных сил Украины, а в Одессе – военно-морской парад.

Верховная Рада провела торжественное заседание по случаю Дня Независимости, а после него на внеочередной сессии ВР приняла в первом чтении законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе", инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

По материалам: Укринформ