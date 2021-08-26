Президент Польши: Сложные вопросы в отношениях с Украиной нужно решать

26.08.2021 01:23

Укринформ

Президент Польши Дуда сказал, что польско-украинские отношения исторически сложные, однако эту проблему нужно решать.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, передает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

«Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после Второй мировой войны. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать. Но украинцы также имеют различные претензии к нам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Так же мы будем здесь стремиться к этому», – сказал Дуда.

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Он добавил, что «в этом контексте мы не должны забывать, что живем сегодня и будущее впереди, — дела наших детей, дела наших внуков».

Как сообщалось, президент Польши Дуда принял участие в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве 24 августа.

В Украине и Польше разные взгляды на события 1943-1945 годов на Волыни и в Восточной Галичине. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию "геноцидом польского народа", украинские историки это отрицают.

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Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство их украинских коллег убеждены, что в этих преступлениях виноваты обе стороны. По оценкам польских ученых, вследствие этнических чисток погибли более 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. Однако в Украине говорят о нескольких тысячах погибших поляков и до 20 тыс. украинцев.

В 1944-1946 годах в соответствии с соглашением между Польшей и советским правительством о "взаимном обмене населением" в УССР были перемещены более 480 тыс. этнических украинцев. Коммунистические режимы совершили это с применением террора, репрессий, конфискации имущества, ограничения политических, социальных, экономических и культурных прав людей.

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В 1947 году польская коммунистическая власть провела операцию "Висла" – принудительное выселение более 140 тыс. украинцев с их земель на север и запад страны и распыление их по этим территориям. Этническая чистка, осуществленная по решению партийного и государственного руководства СССР, ПНР и ЧСР, заключалась в принудительной депортации украинцев с их этнических территорий – Лемковщины, Надсянья, Подляшья и Холмщины – на территории в западной и северной части Польского государства, которые до 1945 года принадлежали Германии , так называемые "возвращенные территории". Исторические документы указывают, что целью депортации было "окончательное решение украинской проблемы в Польше".

По материалам: Укринформ