«От Брежнева до Зеленского»: политолог Гарань представил свою книгу

26.08.2021 15:59

Укринформ

Вышла книга известного украинского политолога Алексея Гараня “Від Брежнєва до Зеленського: дилеми українського політолога”.

Автор представил свою книгу в Укринформе при поддержке Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и при содействии Представительства «Фонда Фридриха Науманна за Свободу» в Украине.

В своей книге на фоне эпохальных исторических событий автор делится опытом академического политолога, который занимается практической аналитикой, сталкивается с проблемами, которые всплывают в этой области, в частности, морально-этическими дилеммами.

Сам Гарань говорит, что его книга – "это в значительной степени его мысли и переживания на фоне исторических событий".

"Во-первых, хотелось показать, что политика – это не что-то черно-белое, только "предательство" или "победа", а что есть немало нюансов, в результате которых изменяются позиции политиков, политологов, участников событий. А во-вторых, перед человеком ежедневно стоит дилемма – творить добро или зло, и такая же дилемма стоит перед политологами, которые являются гражданами страны, находящейся в процессе трансформации, а тем более в период войны. И мы делаем осознанный или неосознанный выбор. И вот об этом данная книга", – сказал Гарань.

Автор является одним из немногих представителей академической политологической школы, которая в Украине находится в упадке, и тем ценнее его работа, считает доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины Владимир Кулик.

"Это дилеммы академического политолога в стране, которая не ценит академическую науку. Академического политолога, который пытается преодолеть разрыв, изоляцию Украины от западного мира, но понимает, что это не должно достигаться ценой изоляции от украинского общества. Академического политолога, который живет в стране, где уровень оплаты науки мизерный, что способствует тому, что амбициозные, умные люди в науке не остаются. Академического политолога в обществе, где нет культа профессионализма, репутации, а вместо этого есть культ денег, власти, медийного успеха", – отметил Кулик.

Книга Гараня является примером государственной позиции в условиях кланово-олигархической системы в Украине, считает председатель правления Сети защиты интересов АНТС, председатель Комитета по иностранным делам ВР VIII созыва, кандидат наук по социальным коммуникациям Анна Гопко.

"Олигархически-клановая система продолжает навязывать свои сценарии развития. Вы, в частности, пишете, готово ли украинское общество распознать – где есть технологии, которые им навязывают, чтобы манипулятивно сыграть на электоральной инфантильности и привести своего кандидата. Есть политологи, которые работают с данными, изучают тренды, а есть те, которые занимают государственническую позицию. И это пример, что идет борьба за историческую правду и справедливость, где есть возможность не позволить государству-агрессору и грязным деньгам олигархов навязывать свои нарративы. Вы последовательно отстаиваете наши национальные интересы", – подчеркнула Гопко.

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Книга профессора Киево-Могилянской академии и научного директора Фонда "Демократические инициативы" Алексея Гараня "Від Брежнєва до Зеленського: дилеми українського політолога” о том, как интеллектуалы, политологи, обществоведы в постсоветском обществе почти ежедневно сталкиваются с проблемами морального выбора.

В своей книге автор рассказывает о проблемах, которые возникали и возникают не только перед политологами, но и шире – перед обществоведами. Эти знания будут полезны молодому поколению политологов, а также всем, кто интересуется современной историей и политикой.

Фото: Евгений Котенко

По материалам: Укринформ