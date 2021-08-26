ЦИК зарегистрировала пять инициативных групп для всеукраинского референдума

26.08.2021 18:57

Укринформ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам продажи земли, большой приватизации, о продаже газа украинской добычи, легализации игорного бизнеса и марихуаны.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте комиссии.

"Комиссия зарегистрировала 5 инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан в пгт Комышуваха и пгт Кушугум Запорожского района, в пгт Михайловка Васильевского района, а также в селе Преображенка и в городе Токмак Пологовского района (Запорожской области – ред.)", – рассказали в ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

– "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?";

– "Поддерживаете ли Вы приватизацию путем продажи объектов большой приватизации в Украине?";

– "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и надбавку к цене добычи не более 30 процентов?";

– "Поддерживаете ли Вы легализации игорного бизнеса в Украине?";

– "Поддерживаете ли Вы легализации наркотика марихуана в Украине?".

В ЦИК объяснили, что решение принято на основе обработки документов собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе, состоявшихся 13 августа в 5 населенных пунктах Запорожской области.

Также ЦИК принял к сведению информацию представителей комиссии, которые направлялись на эти собрания

Комиссия установила срок сбора подписей избирателей под этими инициативами: 90 дней – с 27 августа по 24 ноября 2021 года включительно.

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Как сообщалось, ЦИК 14 мая зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросам газа, продажи земли, продажи стратегических предприятий, игорного бизнеса и легализации марихуаны.

13 августа ЦИК прекратила эти инициативы, поскольку не получила необходимые документы. Инициативные группы имели 90 дней (до 12 августа 18:00), чтобы собрать 3 млн подписей украинцев в поддержку инициативы проведения референдума и передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей Комиссии, однако эти документы не были предоставлены.

Верховная Рада 26 января приняла закон «О народовластии через всеукраинский референдум».

Согласно закону, для инициирования референдума по народной инициативе нужно создать инициативную группу. В этой группе должно быть не менее 60 граждан Украины, которые на день ее образования имеют право голоса. Чтобы создать группу, надо организовать собрание граждан, в котором принимают участие не менее 300 избирателей и представитель от ЦИК. Также обязательное условие собрания – представить предметное обоснование позиции по вопросу всеукраинского референдума и сформулировать вопрос, который будет вынесен на референдум.

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После завершения собрания уполномоченный представитель инициативной группы должен передать в ЦИК подписанные председателем и секретарем документы проведенного собрания. ЦИК анализирует соблюдение всех требований закона при образовании инициативной группы и принимает решение о регистрации инициативной группы.

Далее начинается отсчет 90 дней, во время которого инициаторы должны собрать подписи не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Но при условии, что подписи были собраны минимум в двух третях областей и не менее по 100 тыс. подписей в каждой области. Собранные подписи передаются для проверки в ЦИК, которая будет принимать решение об итогах сбора подписей и передаст его Президенту Украины. Президент Украины издает указ о провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе.

По материалам: Укринформ