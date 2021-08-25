Украина важно сохранить единство с Францией по принципиальным вопросам – политолог

24.08.2021 21:35

Укринформ

Украине важно сохранить партнерские, дружеские отношения с Францией, особенно с учетом того, что на Париж сейчас сильное влияние имеет Москва.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона.

"Макрон, конечно, с Президентом Зеленским будет говорить, прежде всего, об активизации переговорных процессов в отношении Донбасса, о развитии двустороннего сотрудничества. Я отмечу, что с Францией у нас за последние годы наметилась положительная динамика и в торгово-экономических отношениях, в военно-техническом сотрудничестве тоже есть договоренности. Вот, не так давно были реализованы контракты по французским вертолетам, есть целый ряд экономических контрактов, они были недавно подписаны на межправительственном уровне", – сказал Фесенко.

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Он подчеркнул, что сейчас динамика взаимоотношений положительная, ее надо укреплять и развивать.

"Франция может стать нашим важным партнером. И это еще важно по той причине, что во Франции традиционны российские позиции. Россия очень сильно влияет на общественное мнение во Франции, а для нас очень важна позиция Франции, как и Германии, еще и как партнеров по Нормандскому формату", – отметил политолог.

Как известно, основателем Нормандского формата (как и в дальнейшем Минских отношений) от Франции был предыдущий президент – Франсуа Олланд. Макрон возглавил Францию ​​в 2017 году.

"Несмотря на то, что сменился президент Франции, мы видим, что Франция все равно остается активным участником Нормандского формата, и позиция Франции достаточно весома. И президент Макрон проявляет большую активность в этих переговорах. И нет каких-то принципиальных изменений", – акцентировал Фесенко.

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Он добавил, что, конечно, нельзя утверждать, что в Украине есть полное совпадение с позициями Франции.

"Но по принципиальным вопросам есть единство, и это единство надо сохранять", – подытожил политолог.

Как сообщалось, сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил намерение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Украину с визитом. Ожидается, что визит Макрона состоится до конца 2021 года.

По материалам: Укринформ