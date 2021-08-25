Парламент и МИД Турции поздравили Украину с Днем Независимости

24.08.2021 23:34

Укринформ

К поздравлениям нашего государства с Днем Независимости присоединились органы власти Турции, в частности парламент и министерство иностранных дел.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции.

«Хочу выразить готовность приложить усилия для дальнейшего развития наших двусторонних отношений и сотрудничества с Украиной во всех аспектах. Мы стремимся расширить контакты и визиты между нашими парламентами в этом контексте. Надеюсь на встречу в ближайшее время и желаю вам удачи», – говорится в письме председателя Великого Национального собрания (парламента) Турции Мустафы Шентопу в адрес Главы ВРУ Дмитрия Разумкова.

МИД Турции напомнил, что двусторонние дипломатические отношения были установлены 3 февраля 1992. В 2011-м Турция и Украина стали стратегическими партнерами, в прошлом году торговый оборот между странами достиг 4,7 млрд долларов США, а туристический поток – 965 тысяч человек.

«Наш стратегический партнер Украина отмечает 30-летие со дня Независимости. Мы продолжим развивать наши двусторонние отношения с Украиной во всех сферах», – говорится в поздравлении министерства.

Stratejik ortağımız #Ukrayna’nın 30. Bağımsızlık Günü’nü kutluyoruz. Ukrayna’yla ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/EqGTVGHIX2

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 24, 2021

Кроме того, государственное агентство по вопросам оборонной промышленности Турции отметило усиление сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

«Поздравляем с Днем Независимости Украины! Наше сотрудничество в оборонной промышленности усиливается. Выражаем самые искренние пожелания украинскому народу », – говорится в поздравлении госагенства.

Savunma sanayiinde işbirliğimizin giderek arttığı Ukrayna’nın Bağımsızlık Bayramı’nı tebrik ediyor, Ukrayna halkına iyi dileklerimizi sunuyoruz. 🇺🇦 pic.twitter.com/a8MKDWyPbF

— SSB (@SavunmaSanayii) August 24, 2021

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Как сообщал Укринформ, 22 августа состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер поздравил украинцев с 30-летием Независимости и подчеркнул, что Турция будет продолжать развивать стратегическое сотрудничество с Украиной во всех сферах – от безопасности и оборонной промышленности до туризма и торговли.

По материалам: Укринформ