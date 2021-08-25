К законопроекту о реформе СБУ подали 2568 поправок

25.08.2021 17:56

Укринформ

Народные депутаты ко второму чтению законопроекту о реформе СБУ подали 2568 поправок.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные сравнительной таблицы к законопроекту, обнародованной 25 августа на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в законопроект № 3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" внесены 2568 поправок.

Как сообщал Укринформ, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

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Верховная Рада 28 января принял в первом чтении проект закона № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Законопроектом предлагается ликвидировать спецподразделения СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

При этом СБУ предлагается предоставить возможность блокировать участие отдельных партий в выборах. Предполагается, что по представлению службы об осуществлении партией сепаратистской деятельности ЦИК должна отказать политической партии в регистрации. Такое представление может быть внесено Службой безопасности Украины не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных/внеочередных выборов.

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Представление Службы безопасности Украины может быть обжаловано в судебном порядке.

Проектом также предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-разыскной виды деятельности Службы, в связи с чем предложено из Закона Украины «Об оперативно-разыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедуру получения санкции на их проведение.

В проекте также предложены, в частности, многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предупреждение, представление СБУ. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О государственной тайне», «О телевидении и радиовещании» и в Избирательный кодекс Украины.

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Кроме этого, предусмотрено постепенное сокращение штатной численности работников СБУ. До 2023 года в спецслужбе должно остаться 17 тысяч штатных должностей.

Реформа СБУ имеет многолетнюю историю. Она началась еще во времена президентства Ющенко. В 2008-2009 годах СНБО принял решение «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины» и «Комплексную целевую программу реформирования Службы безопасности Украины». Был даже зарегистрирован законопроект, который снят с рассмотрения. В 2015 году было объявлено о новой реформе. На ней настаивали международные партнеры. Одним из главных условий была ликвидация спецподразделений, которые занимаются экономическими преступлениями.

По материалам: Укринформ