Политика

Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа

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Заместитель генсека НАТО посетит Киев 23-24 августа

21.08.2021 16:11

Укринформ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 23-24 августа посетит Киев для участия в саммите Крымской платформы и празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Как передает Укринформ, об этом говорится на официальном сайте НАТО.

Ожидается, что 23 августа Джоанэ выступит на инаугурации сессии Крымской платформы и во время панели "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и путей деоккупации".

24 августа заместитель генсека НАТО посетит торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Во время своего визита он также проведет двусторонние встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и другими.

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Как сообщалось, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы – нового консультативного и координационного формата, инициированного Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, усиления международного давления на Россию и достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

По материалам: Укринформ

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