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Страны-спонсоры терроризма должны отвечать за нарушение международного права – МИД

21.08.2021 22:27

Укринформ

Украина решительно осуждает любые проявления терроризма и настаивает на том, что государства, которые спонсируют терроризм, должны нести ответственность за грубое нарушение международного права.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины к Международному дню памяти жертв терроризма, передает Укринформ.

"В Международный день памяти жертв терроризма Украина вспоминает всех жертв террористических нападений. Мы выражаем соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, и тем, кто стал жертвами терактов.

Украина подтверждает важность дальнейшей консолидации международных усилий с целью противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях и решительно осуждает его.

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"Украина по своему опыту знает, каким жестоким является терроризм: уничтожение российским ракетным комплексом «БУК» воздушного судна рейса MH17, унесшего 298 невинных жизней; нападения на блокпост вблизи Волновахи и жилые кварталы в Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; взрывы во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах Украины", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина продолжает настаивать на том, что государства, которые спонсируют терроризм, должны нести ответственность за грубое нарушение международного права.

"Борьба против отдельных террористов и террористических группировок является недостаточной, если проблема государственного терроризма не будет решена решительно и всесторонне.

Все виновные в этих ужасных преступлениях, включая организаторов и спонсоров терроризма, должны быть привлечены к ответственности", — отметили в МИД.

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Напомним: Международный день памяти жертв терроризма установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

По материалам: Укринформ