e1c7d89d8109947aeb7d98b450fab881.jpg” alt=”Отравление Навального химоружием: Украина поддерживает антироссийские санкции США” width=”100%” />

Отравление Навального химоружием: Украина поддерживает антироссийские санкции США

21.08.2021 18:08

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины поддерживает решение США о введении дополнительных ограничительных мер против РФ, связанных с применением химического оружия против российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Как сообщает Укринформ, соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

В частности, речь идет о запрете импорта из РФ стрелкового оружия, боеприпасов к нему, а также экспорта в РФ ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий.

Аналогичные санкции были введены Украиной против РФ в 2014 году в связи с агрессией РФ против нашего государства.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов США объявило в день годовщины отравления российского оппозиционера Алексея Навального 20 августа, перечень физических лиц и организаций, связанных с покушением на его убийство, против которых введены дополнительные санкции.

Читайте также: В Москве полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса попали в интернет

Навальный уже много лет является объектом слежки ФСБ, в том числе с помощью прослушивания и скрытого видеонаблюдения. Правительство США напомнило, что для отравления Навального сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», в результате чего он тяжело заболел 20 августа 2020 года. Это произошло примерно через 30 минут после взлета самолета, где находился Навальный, что привело к экстренной посадке в Омске.

Фото: РІА Новости

По материалам: Укринформ