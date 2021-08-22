Nord Stream 2 увеличит зависимость Евросоюза от газа РФ – Науседа

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21.08.2021 23:21

Укринформ

Газотранспортный проект РФ «Северный поток-2», должен транспортировать в страны Европы газ с северных российских месторождений в обход Украины по дну Балтийского моря, делает Европейский союз еще более зависимым от российского газа.

Об этом напомнил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Радио Свобода", передает Укринформ.

«С самого начала Литва была против этого проекта, как и другие страны – балтийские, Польша, – потому что мы не считаем, что этот проект коммерческий – мы считаем его геополитическим. И я думаю, он создает определенные риски для ЕС: он будет более зависимым от поставок российского газа, и, конечно, это дополнительная угроза», — подчеркнул Науседа.

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По его словам, это особенно очевидно, если принять во внимание сложившуюся ситуацию, и поведение России.

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Напомним: тема российского проекта, по сообщениям, будет рассматриваться на полях учредительного саммита «Крымской платформы», в котором примет участие и президент Литвы, а Германию будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмаер.

Как сообщалось, в июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода "Северный поток-2". Договоренности предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

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В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украиной, который истекает в конце 2024 года.

«Северный поток-2» – российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекту является ОАО «Газпром».

Фото: lrp.lt

По материалам: Укринформ