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Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования

21.08.2021 18:18

Укринформ

Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам помилования

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

"На смену Указа Президента Украины от 6 декабря 1999 года № 1532 "О Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования" (с последующими изменениями) утвердить новый персональный состав Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования", – говорится в документе.

Согласно ему, возглавил комиссию руководитель Кабинета руководителя Офиса Президента Андрей Гота. Заместителями председателя комиссии стали советник руководителя ОП Александр Козенко и заместитель руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград – руководитель управления по вопросам помилования ОП Дмитрий Журавлев. Секретарем комиссии является главный консультант управления по вопросам помилования Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП Александр Марченко.

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В состав Комиссии по вопросам помилования также вошли заместитель руководителя ОП Алексей Днепров, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, руководитель Антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, начальник Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Сергей Гречанюк.

Членами комиссии по согласию являются волонтер Ольга Башей и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Фото: www.president.gov.ua

По материалам: Укринформ