Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за изменения формата – Никифоров

20.08.2021 19:42

Укринформ

Перенос встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена обусловлен расширением формата и организации беседы лидеров двух государств с глазу на глаз.

Об этом рассказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вы уже знаете, что немножко у нас изменился формат встречи Владимира Зеленского и Джозефа Байдена из-за того, что добавился такой элемент, как встреча без свидетелей, с глазу на глаз, решили сместить эти мероприятия на 31 августа", – отметил Никифоров.

Представитель главы государства добавил, что перенос встречи позволит Президенту Украины полноценно принять участие в мероприятиях 29 августа относительно чествования памяти погибших в Иловайской трагедии.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Президента Джозефа Байдена.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4-5 августа посетили Вашингтон в рамках подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США.

19 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Украины и США состоится 31 августа. Кроме Вашингтона, в рамках визита в США Зеленский посетит штат Калифорния.

По материалам: Укринформ