Россия ввела санкции против МИДа и СНБО: в списке Данилов и Кулеба
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Россия ввела санкции против МИДа и СНБО: в списке Данилов и Кулеба
21.08.2021 03:47
Укринформ
Официальное издание Федерального собрания (российский парламент) в ночь на 21 августа сообщило, что Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Парламентскую газету".
20 августа соответствующий указ издало российское правительство. В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем всего 922 фамилии. В частности, там оказались:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
- глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;
- советник министра энергетики Елена Зеркаль;
- бывший «слуга» и депутат Верховной Рады Александр Дубинский;
- уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
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Напомним: в прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".
Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
По материалам: Укринформ