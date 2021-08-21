Россия ввела санкции против МИДа и СНБО: в списке Данилов и Кулеба

a066abbb28303358597b688be61faf70.jpg” alt=”Россия ввела санкции против МИДа и СНБО: в списке Данилов и Кулеба” width=”100%” />

Россия ввела санкции против МИДа и СНБО: в списке Данилов и Кулеба

21.08.2021 03:47

Укринформ

Официальное издание Федерального собрания (российский парламент) в ночь на 21 августа сообщило, что Россия расширила список лиц, находящихся под санкциями.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на "Парламентскую газету".

20 августа соответствующий указ издало российское правительство. В санкционный список попали еще более 70 человек, и теперь в нем всего 922 фамилии. В частности, там оказались:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;

советник министра энергетики Елена Зеркаль;

бывший «слуга» и депутат Верховной Рады Александр Дубинский;

уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Читайте также: СНБО ввел санкции против Деркача, Гужвы, Шария и Пушилина

Напомним: в прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

По материалам: Укринформ