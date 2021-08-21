Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях

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Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях

21.08.2021 16:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

Согласно документу Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением этого решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Как сообщал Укринформ, 20 августа под председательством Президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было рассмотрено, в частности, применение ограничительных мер в отношении ряда лиц и компаний.

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СНБО ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. В частности, были введены ограничительные меры в отношении народного депутата Украины Андрея Деркача и других лиц, попавших под санкции США. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции также введены против руководителя интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, Анатолия и Ольги Шариев, Аллы Бондаренко, Галины Солнцевой и Любви Лукашиной.

Дополнительно были введены санкции против одного из главарей незаконной группировки на временно оккупированной территории Донецкой области Дениса Пушилина, который регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ