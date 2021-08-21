Меркель обсуждала с Путиным Nord Stream 2 и договоренности с США

Меркель обсуждала с Путиным Nord Stream 2 и договоренности с США

20.08.2021 22:57

Укринформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным "Nord Stream 2" и договоренности с США по поводу этого проекта.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом она сказала на совместной пресс-конференции после переговоров.

«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в связи с этим, конечно, говорили о "Nord Stream 2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — сказала Меркель.

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Она добавила, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина Германии по транзиту газа в Украину Георга Вальдерзее.

«Мы с президентом обсудили то, что Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа в Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать», – подчеркнула Меркель.

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В свою очередь, Путин заявил, что заверил канцлера в том, что Россия полностью исполнит свои обязательства по транзитному контракту с Украиной, «даже после того, как она (Меркель, – ред.) покинет своей пост федерального канцлера».

Переговоры Меркель и Путина в Москве продолжались 20 августа почти три часа. Обсуждались минские договоренности, ситуация в Беларуси, отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и другие темы.

До того канцлер Германии посещала РФ в январе 2020 года.

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Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

В июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Договоренность предусматривает, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

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В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который истекает в конце 2024 года.

«Nord Stream 2» – российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО «Газпром».

Фото: Steffen Seibert

По материалам: Укринформ