Меркель обсудит в Киеве, как «подтолкнуть» Минский формат

20.08.2021 20:39

Укринформ

Канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что во время визита в Киев будет «искать повестку дня», которая позволит достичь прогресса в Минском формате, и не дать ему зайти в тупик.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом она сказала на совместной пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С этим (Минским – ред.) форматом нужно обходиться бережно. Прогресс не такой, каким я бы хотела его видеть. Если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры. Но нужно знать, о чем говорить. В ходе своего визита в Украину я буду выступать за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим», – сказала Меркель.

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Она назвала это «амбициозной целью», «сложной задачей». При этом, несмотря на «много разных факторов», Меркель порекомендовал «не дать зайти в тупик» Минскому формату, «пусть он даже затянулся больше, чем мы бы хотели».

В свою очередь, Путин сказал, что проинформировал канцлера Германии, что некий проект закона, внесенный правительством Украины, якобы, «будет означать фактический выход Украины из этих (минских – ред.) соглашений».

Переговоры Меркель и Путина в Москве продолжались 20 августа почти три часа. Обсуждались минские договоренности, ситуация в Беларуси, отношения России и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и другие темы.

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До того канцлер Германии посещала РФ в январе 2020 года.

22 августа в 14:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Мероприятие будет проходить в Мариинском дворце. По его окончании состоится совместная пресс-конференция.

До того Зеленский и Меркель последний раз встречались 12 июля во время официального визита Президента Украины в Германию.

По материалам: Укринформ