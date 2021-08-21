Кулеба и Нуланд договорились сотрудничать для дальнейшей эвакуации украинцев из Афганистана

Кулеба и Нуланд договорились сотрудничать для дальнейшей эвакуации украинцев из Афганистана

21.08.2021 20:42

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение МИД.

"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", – говорится в сообщении.

Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в конце августа посетит США по приглашению Президента Джозефа Байдена.

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Планируется, что встреча Президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Джозефа Байдена состоится 31 августа. Кроме Вашингтона, в рамках визита в США Зеленский посетит штат Калифорния.

Свой визит в США Зеленский начнет 30 августа. Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. До этого ни один Президент Украины не посещал западное побережье США.

Фото: ФБ Кулебы

По материалам: Укринформ