Кличко сообщил, что Банковая пригласила его на заседание СНБО
Кличко сообщил, что Банковая пригласила его на заседание СНБО
20.08.2021 14:42
Укринформ
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что ему позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Кличко отказался, поскольку уехал с рабочей поездкой на Черниговщину.
Как передает Укринформ, об этом заявил Кличко в Телеграме.
"Друзья! Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать. Так, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину", – сообщил он.
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.
Пресс-служба Офиса Президента анонсировала брифинг в пятницу вечером по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что СНБО может рассмотреть отстранении его от должности председателя КГГА.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в повестке дня заседания СНБО, которое состоится в пятницу, предварительно нет вопроса об освобождении от должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
По материалам: Укринформ