Политика

Кабмин избрал главу ГФС директором Бюро экономической безопасности

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Кабмин избрал главу ГФС директором Бюро экономической безопасности

21.08.2021 10:18

Укринформ

На должность директора Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник, который возглавлял Государственную фискальную службу.

Текст соответствующего распоряжения обнародован на сайте Кабмина.

"Назначить Мельника Вадима Ивановича директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", – говорится в документе.

Другим распоряжением Мельник уволен с должности председателя Государственной фискальной службы по собственному желанию.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял ГФС с конца 2020 года, до этого работал на разных должностях в налоговой милиции.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января приняла Закон "О Бюро экономической безопасности Украины".

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12 мая Кабмин создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. На участие в конкурсе на должность главы БЭБ поступили 57 пакетов документов.

13 августа комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ избрала три кандидатуры для представления на рассмотрение Премьер-министру: Василия Горбаля, Аттилы Ковчи и Вадима Мельника.

Пресс-служба Окружного административного суда города Киева 17 августа сообщила, что суд открыла производство по делу по иску Дениса Осмоловского к конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ, и напомнила, что в производстве ОАСК уже находится дело по иску Осмоловского к Кабмину относительно обжалования образования Бюро экономической безопасности.

Фото: ГФС

По материалам: Укринформ

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Политика

Кабмин избрал главу ГФС директором Бюро экономической безопасности

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