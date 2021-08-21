Данилов назвал введенные против него санкции РФ «высшей наградой»

21.08.2021 14:06

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал введение против него Россией санкций высшей наградой и лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины.

Об этом он написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины… Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства», – написал Данилов.

Он пообещал «оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, «чтобы и духу не было!»

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Как сообщал Укринформ, Россия добавила в список лиц, находящихся под санкциями, более 70 человек. Среди них – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его первый заместитель Эмине Джапарова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По материалам: Укринформ