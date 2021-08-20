Зеленский надеется, что Меркель привезет с РФ энергетические гарантии для Украины

19.08.2021 19:08

Укринформ

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Зеленский сказал в интервью журналистам изданий из стран «нормандской четверки» и США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета».

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его то, что канцлер Германии перед визитом в Украину сначала посетит Россию, Президент отметил, что он полностью спокоен по этому поводу.

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«Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системе Украины в ЕС », – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

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«Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель, которая 22 августа прибудет в Киев, накануне, 20 августа, совершит визит в Москву.

По материалам: Укринформ