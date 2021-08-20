Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе – Зеленский

Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе – Зеленский

19.08.2021 21:28

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина за последние годы создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом Зеленский сказал в интервью журналистам изданий из стран «нормандской четверки» и США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета».

«Ни одна страна мира не является полностью свободной от коррупции, поэтому этот критерий не может быть основным в контексте решения вопроса относительно вступления Украины в НАТО», – отметил Президент.

Комментируя утверждение о том, что Украина должна побороть коррупцию перед тем, как получит приглашение в Альянс, Зеленский отметил: «Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников либо олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире».

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Украина имеет ряд независимых антикоррупционных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.

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«Украина имеет статус почти члена ЕС и почти члена НАТО. Страна уже живет по европейским стандартам. А военные командные центры соответствуют требованиям НАТО», – заметил он.

По мнению Президента, то, что Украину не приглашают в НАТО, разочаровывает и даёт негативный сигнал другим странам-кандидатам.

«Месседж – путь в НАТО чрезвычайно сложный. Это в свою очередь создает вакуум, который Россия с удовольствием заполняет», – заявил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 18 августа заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец обсудил с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым вопросы дальнейшего развития отношений Украины и НАТО.

По материалам: Укринформ