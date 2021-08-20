Украина использует время перед запуском Nord Stream 2 для защиты своих интересов – Президент

Украина использует время перед запуском Nord Stream 2 для защиты своих интересов – Президент

19.08.2021 21:43

Укринформ

Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности время, необходимое для запуска газопровода «Северный поток – 2».

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам изданий из стран Нормандской четверки и США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «Новое время» и «Новая газета», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Зеленского, тема «Северного потока – 2» – среди приоритетных в повестке дня его встречи с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

«Но это долгий путь, даже если до полного завершения «Северного потока-2» остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другое – запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов», – сказал Президент Украины.

По его словам, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не начнет работать.

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Комментируя намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации ущерба от запуска проекта «Северный поток – 2», Зеленский отметил, что наша страна потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долл. в год.

Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

«Северный поток-2» – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты», – подчеркнул глава государства.

По его мнению, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства «зеленого» водорода.

«Технически мы даже смогли бы транспортировать «зеленый» водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале», – резюмировал Президент.

Как сообщалось, в июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода "Северный поток-2". Договоренностью предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украиной, который истекает в конце 2024 года.

«Северный поток-2» – российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО «Газпром».

По материалам: Укринформ