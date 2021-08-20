В повестке дня заседания СНБО нет вопроса отстранения главы КГГА – Разумков

20.08.2021 13:21

Укринформ

В повестке дня заседания СНБО, которое состоится в пятницу, предварительно нет вопроса об отстранении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

"По тем вопросам, которые предварительно были намечены, материалов у меня ни по одному из них нет, но по тем вопросам, которые были намечены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут состояться, но посмотрим", – сказал спикер.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Пресс-служба Офиса Президента анонсировала брифинг в пятницу вечером по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что СНБО может рассмотреть отстранение его от должности председателя КГГА.

По материалам: Укринформ